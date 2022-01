https://fr.sputniknews.com/20220116/le-parlement-adopte-definitivement-le-projet-de-loi-instaurant-le-pass-vaccinal-1054453157.html

Le pass vaccinal finalement adopté en France

Lors d'un ultime vote de l'Assemblée nationale, le Parlement français a fini par approuver, ce dimanche 16 janvier, le projet de loi controversé instaurant le... 16.01.2022, Sputnik France

Le Parlement a adopté en lecture définitive le projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire due au coronavirus, dont la principale mesure est la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. La mesure pouvant aider, selon le gouvernement, à faire face au "raz-de-marée" du Covid-19.Après deux allers-retours entre l'Assemblée nationale et le Sénat, qui avait fortement amendé le texte en première lecture pour "fixer des limites" à son application, selon l'expression de son président Gérard Larcher, les députés ont eu le dernier mot en adoptant le projet de loi par 215 voix contre 58.L'Assemblée avait néanmoins intégré dès la deuxième lecture une des propositions des sénateurs en acceptant d'exempter les mineurs de moins de 16 ans du dispositif, alors que celui-ci devait à l'origine s'appliquer dès l'âge de 12 ans.Après l'entrée en vigueur du pass vaccinal -le gouvernement espère que cela sera le cas d'ici la fin de la semaine à venir-, il faudra justifier, au-delà de 16 ans, d'un schéma vaccinal complet pour accéder à de nombreux lieux, parmi lesquels restaurants, bars et transports publics interrégionaux, ainsi qu'à certains grands rassemblements.Le test négatif qu'il était jusqu'à présent possible de présenter à la place d'une preuve de vaccination dans le cadre du pass sanitaire ne sera plus accepté que pour accéder aux établissements et services de santé.Le groupe socialiste a annoncé peu après qu'il allait saisir le Conseil constitutionnel pour s'assurer que les libertés fondamentales étaient bien respectées, ce qui devrait retarder encore un peu l'entrée en vigueur du texte.Cet ultime vote de l'Assemblée nationale a eu lieu au lendemain du troisième samedi de manifestations 2022 en France, au Palais Bourbon. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, en était absent vu qu'il a lui-même contracté la maladie.

