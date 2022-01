https://fr.sputniknews.com/20220117/il-a-cree-des-kokochniks-pour-cartier-ce-que-ces-coiffes-russes-apportent-a-la-culture-mondiale-1054455697.html

Il a créé des kokochniks pour Cartier: ce que ces coiffes russes apportent à la culture mondiale

Né à Kazan, Johann Nikadimus a des racines mixtes: son père est Assyrien (peuple du Moyen-Orient qui a trouvé refuge en Russie en début du XXe siècle, ndlr) et sa mère est Russe. Il y a sept ans, il s’est lancé dans la création de kokochniks, mais pas des ordinaires. En 2018, cet accessoire est devenu un symbole de la Coupe du monde de football et en 2021, l’une des œuvres de Johann a été portée par la chanteuse Manizha sur le tapis rouge.Au micro de Sputnik, il dit ne pas craindre les nouvelles technologies et espérer qu’il y aura de plus en plus d’artisans comme lui, qui pratiquent des techniques anciennes de broderie. Et que le monde découvre ces traditions à travers leurs œuvres.Lorsqu’il a créé son premier kokoсhnik, qui ressemble à un flocon de neige et est affectueusement nommé en son honneur, il a pensé:Sa première œuvre était une couronne du gouvernorat d’Arkhangelsk.Et voilà que cette authentique coiffe russe "est effectivement devenue" un objet traditionnellement rapporté comme souvenir."En effet, les gens tendent à aimer le porter. Je supposais qu’on serait intéressé par un tel objet décoratif pour sa maison ou pour l’offrir à quelqu’un, mais il s’avère qu’on veut plutôt le porter", constate l’artisan, qui se réjouit du fait que des couturiers contemporains s’inspirent récemment des costumes nationaux, locaux.Parmi les clients de Johann Nikadimus, figurent surtout des Russes, dont certains vivent à l’étranger. L’un des kokoсhniks a été acheté comme cadeau pour étoffer la collection de la légendaire actrice Fanny Ardant, qui adore la culture russe.Il y a diverses théories sur l’apparition de cet accessoire féminin sur le territoire russe."La vraie histoire reste inconnue. D’après une hypothèse, il s’agit d’une influence byzantine. En outre, une étude a démontré que les fouilles archéologiques attestent de racines russes archaïques", explique l’artiste.Types de kokochnikGlobalement, les coiffes féminines ont deux grandes subdivisions: celles portées avant de se marier et celles arborées après. Avec les premières, la jeune femme peut montrer ses cheveux, tressés ou détachés: ce peut être des bandeaux, des couronnes. Alors que les secondes couvrent l’ensemble de la chevelure."La Russie est un énorme pays, il y a un grand nombre de traditions locales qui peuvent différer fortement. De plus, il existe des traditions de village, de ville (dans la ville on parle plutôt des tendances de mode) et de statut (démontrer son statut dans la société, comme aujourd’hui)", précise Johann.Le kokochnik de Manizha, "comme un iPhone" du XVIIIe siècleLa chanteuse Manizha, candidate russe à l’Eurovision 2021 née au Tadjikistan, a porté un "lounnik", semblable à une demi-lune, "un kokochnik absolument traditionnel du gouvernorat de Vladimir" dont des prototypes des XVIIIe et XIXe siècles sont exposés au musée."C’est une coiffe russe traditionnelle. Il n’y a aucune coiffe similaire dans le monde. C'est d'autant plus amusant que des gens qui n'ont pas aimé Manizha ont écrit: +Il n'existait pas de tels kokochniks, c’est quoi, une sorte de demi-lune de Satan+", pointe le créateur, espérant que le public en apprendra plus sur ce sujet dorénavant.À la base des tiares de CartierEn 2021, Johann Nikadimus a en outre travaillé en collaboration avec Cartier. L’exposition consacrée à la nouvelle collection de la maison de mode française se tenait dans un manoir fermé, pour des hôtes triés sur le volet, et l’artiste russe y a fait sa contribution."L’idée consistait à créer quelque chose de russe. Parallèlement à la présentation de la nouvelle collection, Cartier a apporté des diadèmes anciens, dont ceux qu'ils fabriquaient pour les princes et princesses russes. À la fin du XIXe siècle, la maison Cartier s'est inspirée des ornements et des kokochniks russes, et aujourd’hui a voulu m’inviter pour fabriquer des kokochniks en s'inspirant des œuvres que Cartier a faites il y a 100 ans. Et voilà j’ai conçu, en utilisant les technologies anciennes russes, plusieurs kokochniks inspirés des tiares de Cartier", raconte-t-il.En 2022, l’artisan envisage de créer plusieurs collections de kokochniks traditionnels, de poursuivre sa recherche sur les œuvres inspirées par les diadèmes et de travailler avec des bijoux. Tout en étant ouvert à d’autres campagnes internationales.Une technique de broderie très ancienneAttristé par le fait que les kokochniks présentés dans les magasins de souvenirs ne ressemblent en rien aux vrais, l’artiste rappelle ce qu’il faut garder à l’esprit en contemplant ses œuvres:"Ce sont des coiffes anciennes ayant une longue histoire. La technique que je pratique, broder à la perle, a été mentionnée pour la première fois au IXe siècle. Cette méthode n’existe plus nulle part, développée à un tel niveau. Les perles, en général, étaient considérées partout comme une pierre purement russe, car la Russie jusqu'à la seconde moitié du XIXe siècle était sa principale consommatrice", résume Johann Nikadimus.

