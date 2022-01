https://fr.sputniknews.com/20220117/le-double-mensonge-de-darmanin-et-de-medias-faisant-passer-les-anti-pass-pour-des-neonazis---video-1054462771.html

Le double mensonge de Darmanin et de médias faisant passer les anti-pass pour des néonazis - vidéo

Le double mensonge de Darmanin et de médias faisant passer les anti-pass pour des néonazis - vidéo

Alors que Gérald Darmanin a demandé à la justice les "suites nécessaires" concernant un salut "nazi" remarqué "en marge" de la manifestation anti-pass, son... 17.01.2022, Sputnik France

2022-01-17T13:07+0100

2022-01-17T13:07+0100

2022-01-17T13:50+0100

france

florian philippot

salut nazi

gérald darmanin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/15/1052264183_0:185:3053:1902_1920x0_80_0_0_918b90f662611e6a9c3371114cb69581.jpg

Le président des Patriotes, organisateurs de la manifestation anti-pass à Paris du 15 janvier, a fustigé le signalement fait le lendemain à la justice par Gérald Darmanin concernant un défilé qui se tenait parallèlement.Citant sur Twitter sa demande d’apporter "toutes les suites nécessaires", le ministre de l’Intérieur a accompagné sa publication d’un arrêt sur une image montrant un groupe de manifestants bras tendus vers le haut, ce qui a été présenté comme un "salut nazi" par des médias comme Le Parisien ou Franceinfo.Alors que cet arrêt sur image flou a été beaucoup repris et les propos sur le soi-disant salut nazi largement diffusés, Florian Philippot a contre-attaqué.La vidéo montre un "clapping"Jugeant sur Twitter que "M.Darmanin a donc une nouvelle fois menti, et gravement diffamé", Florian Philippot a relayé la vidéo depuis laquelle l’arrêt sur image a visiblement été pris.La séquence montre que les manifestants font un clapping (un applaudissement synchronisé d’habitude réservé aux événements sportifs) tout en marchant:Il n'est donc nullement question d'un salut nazi, mais d'une image détournée de son propos initial.Des internautes ont par ailleurs réagi par l'humour en publiant une photo d'Emmanuel Macron saluant la foule, mais, ayant le bras levé, pouvant laisser penser qu'il s'agit d'un salut nazi à l'instant t. Ce qui, comme dans le cas de la manifestation, n'est bien entendu pas le cas."Marche de la fierté"Alors que Gérald Darmanin et les médias ayant repris les informations sur ces soi-disant saluts nazis ont écrit que ces derniers avaient été faits "en marge de la manifestation anti-pass du mouvement dit 'les Patriotes’", il s’agissait en fait de deux défilés séparés.Celui où les manifestants réalisaient ce clapping présenté comme un salut nazi était une "marche de la fierté". Le cortège de près de 200 manifestants se dirigeait vers la rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, dans le Ve arrondissement parisien. Ils se sont notamment donné pour objectif de rendre un hommage à la Sainte en question devant l’église Saint-Étienne-du-Mont.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

france, florian philippot, salut nazi, gérald darmanin