Le pass sanitaire n’est rien moins qu’un "système de crédit social à la chinoise"

Devant les restrictions aux libertés fondamentales qui se multiplient pour des raisons sanitaires, Tarek Koraitem, avocat, revient pour Le Désordre mondial sur...

2022-01-20T16:00+0100

2022-01-20T16:00+0100

2022-01-20T15:05+0100

Les feux des projecteurs ont été braqués sur Novak Djokovic, le numéro un mondial du tennis. Il a récemment été expulsé d’Australie par la justice de ce pays et a en conséquence été privé de participation au grand chelem car il n’était pas vacciné.Mais le sportif multimillionnaire n’est pas le seul à subir les conséquences de son statut vaccinal sur ses libertés fondamentales de travailler et de se déplacer. En France aussi, les multiples restrictions et obligations sanitaires imposées par le gouvernement ont donné lieu à des fermetures, des licenciements et des privations de liberté.La plupart des citoyens acceptent ces mesures au nom de la notion du bien commun qu’on leur martèle depuis deux ans que dure cet état d’urgence sanitaire, lequel menace de devenir permanent. Toutefois, ces restrictions ont des points faibles juridiques. Ainsi, l’été dernier, l’interdiction d’accès aux centres commerciaux à ceux qui ne détenaient pas un pass sanitaire a-t-elle été suspendue dans le département des Yvelines. Plus récemment, le port du masque à l’extérieur à Paris a également été annulé par la justice… pour être aussitôt rétabli sous une autre forme. Tarek Koraitem, avocat pénaliste des affaires et de la pratique internationale, était intervenu dans ces affaires. Sa prochaine bataille? "Le pass vaccinal", répond-il.L’avocat revient sur l’interdiction d’exercer pour le personnel soignant non vacciné.Pourtant, ces restrictions vont à l’encontre de certaines libertés fondamentales. Comment la justice prend-elle en considération ce critère?

