https://fr.sputniknews.com/20220121/de-faux-gendarmes-avec-de-vrais-uniformes-frappent-activement-un-departement-francais-1054536373.html

De faux gendarmes avec de vrais uniformes frappent activement un département français

De faux gendarmes avec de vrais uniformes frappent activement un département français

Depuis quelques temps de faux gendarmes en vrais uniformes gagnent la confiance des habitants de Dordogne, entrent chez eux et leur dérobent des biens... 21.01.2022, Sputnik France

2022-01-21T18:03+0100

2022-01-21T18:03+0100

2022-01-21T18:03+0100

france

escroquerie

arnaque

gendarmes

dordogne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1054536175_0:251:2751:1798_1920x0_80_0_0_6f072a2ff09967fdbb76d80ead4fb91f.jpg

Les escrocs recourent à tous les ressorts possibles pour soutirer de l’argent. Parallèlement aux arnaques actuelles avec des rendez-vous payants, des produits "miracles" censés soigner le coronavirus ou des faux SMS de suivi du Covid-19, de faux pompiers, faux plombiers ou encore faux agents municipaux se présentent aux domiciles pour dérober des objets de valeur et liquidités.Selon France Bleu Périgord, un groupe de faux gendarmes opère ainsi sur tout le territoire de la Dordogne, en utilisant de véritables uniformes. En sonnant à la porte, ils demandent aux propriétaires de voir où sont cachés les objets de valeurs avant de les dérober.Comment éviter les vols par ruse?Pour alerter et protéger la population, la gendarmerie de Dordogne a relayé sur son compte Facebook quelques recommandations. Elle conseille de ne pas ouvrir à un inconnu, de vérifier l'identité de la personne à l'aide d'un œilleton ou d'un entrebâilleur de porte, de demander la carte professionnelle du gendarme ou du policier présumé et de composer le 17 en cas de doute.En mai 2022, la police nationale du Var a partagé sur Twitter une image pour aider les citoyens à bien vérifier l’authenticité de la carte professionnelle: sa puce électronique sur la gauche, son marquage optique "RF" avec inversion des couleurs, ou encore son léger relief.En août 2020, la police nationale avait aussi publié une vidéo pour éviter ce type de vol.Plusieurs cas signalésDès mars 2020, lors du premier confinement, certains escrocs s’étaient déguisés en faux policiers pour effectuer des contrôles d’attestation et ainsi récolter directement les 135 euros d’amende. Le ministère de l’Intérieur avait alors rappelé que tout procès-verbal, quel qu’il soit, est toujours distribué en format électronique et papier et doit être réglé par voie postale.S’y ajoutent des vols à la fausse qualité qui visent particulièrement les personnes âgées en Île-de-France, d’après Le Parisien. À Paris, 464 vols de ce type ont été signalés en 2021, soit deux fois plus qu’entre 2017 et 2020, note le quotidien.Des cas similaires sont également signalés dans d’autres départements. Le 18 décembre, une octogénaire de Montayral (Lot-et-Garonne) a été victime de voyous se faisant passer pour des policiers. Ils sont arrivés à la convaincre de leur remettre une somme d'argent ainsi que des bijoux, indique La Dépêche du Midi.

france

dordogne

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:605:604_100x100_80_0_0_11351d894eebce89dcfdcf2c87236147.jpg

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:605:604_100x100_80_0_0_11351d894eebce89dcfdcf2c87236147.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:605:604_100x100_80_0_0_11351d894eebce89dcfdcf2c87236147.jpg

france, escroquerie, arnaque, gendarmes, dordogne