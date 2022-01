https://fr.sputniknews.com/20220123/combats-a-hassake-damas-exige-de-nouveau-que-washington-retire-ses-forces-de-syrie-1054558426.html

Combats à Hassaké: Damas exige de nouveau que Washington retire ses forces de Syrie

Sur fond des combats entre formations kurdes soutenues par l’aviation américaine et terroristes de Daech* dans le gouvernorat d’Hassaké, Damas a déploré "des... 23.01.2022, Sputnik France

Les actes menés ces derniers jours par les forces américaines et les Forces démocratiques syriennes (FDS) kurdes dans le gouvernorat d’Hassaké sont "des crimes de guerre et crimes contre l’humanité", a souligné le ministère syrien des Affaires étrangères et des Expatriés.Dans un communiqué publié samedi 22 janvier, la diplomatie a de nouveau réclamé le retrait "des forces d’occupation américaines" du nord-est de la Syrie et des forces turques du nord-ouest.Après quelques jours de combats déclenchés le 20 janvier par une attaque de Daech* contre la prison de Ghwayran à Hasakké, contrôlée par les Kurdes, le ministère a accusé les terroristes et les FDS de "massacres contre les civils" et de "grande destruction dans les infrastructures du gouvernorat".Dans le même communiqué, les autorités ont blâmé "les forces d’occupation américaines", et notamment leur aviation, d’avoir pris part d’"une manière barbare à ces crimes qui ont coûté la vie à des civils innocents, dont des personnes âgées, des enfants et des femmes".Des terroristes à l’assaut d’une prisonSelon Sana, deux voitures piégées ont explosé le 20 janvier à proximité des entrées de la prison de Ghwayran à Hassaké, où étaient détenus des milliers de djihadistes présumés. L’attaque a déclenché des combats à l’intérieur ainsi qu’à proximité de ce centre de détention contrôlé par les FDS. Le média a ensuite écrit sur "des terroristes" qui se sont échappés pour s’abriter dans des bâtiments voisins.Vendredi, le ministère russe de la Défense a mis en garde contre l’utilisation de l’aviation par les forces américaines contre les terroristes. Oleg Jouravlev, chef adjoint du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie, a noté que les frappes aériennes "étaient très susceptibles d'entraîner la destruction d'infrastructures urbaines et de faire des victimes civiles".Samedi, Sana a annoncé que l’aviation américaine avait complètement détruit l’Institut technique d’Hassaké sous prétexte d’élimination des terroristes. Le même jour, la chaîne de télévision Al-Arabiya a rapporté que les FDS, avec le soutien de l'armée américaine, avaient lancé un nouvel assaut contre la prison dont une partie était toujours détenue par Daech*. Al-Arabiya indique qu’en quelques jours, les Kurdes ont tué 56 terroristes mais perdu 33 des leurs.*Organisation terroristes interdite en Russie

