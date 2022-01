https://fr.sputniknews.com/20220125/critique-du-neoliberalisme-pourquoi-le-concept-des-deux-corps-du-roi-a-ete-integre-en-management--1054596119.html

Critique du néolibéralisme: pourquoi le concept des deux corps du roi a été intégré en management

Critique du néolibéralisme: pourquoi le concept des deux corps du roi a été intégré en management

25.01.2022

En 1957, l’avocat américain Adolf Augustus Berle, également enseignant et diplomate, qui a eu une grande influence sur la pensée économique, notamment par le livre auquel il a participé "The Modern Corporation and Private Property", a proposé un intéressant parallèle entre les deux formes d'absolutisme du pouvoir représentées par celui des rois, notamment normands et britanniques, d'un côté et celui des chefs d’entreprise moderne, d'un autre. Désignés comme leaders aux qualités surhumaines par les penseurs néolibéraux, ils prennent en toute souveraineté, particulièrement dans le contexte de non-interventionnisme des États, toutes les décisions qui leur "plairait" de prendre.Que révèlent les tragédies de Shakespeare?"Cette fiction donnait aux rois britanniques l'exceptionnelle capacité de posséder deux corps: celui de la Majesté Royale et du pouvoir politique, qui transcende la personne physique du monarque et celui de la personne naturelle qui vit et meurt, même si elle a été roi", expose le Pr Aktouf."Le dilemme des rois frappés par le destin de Shakespeare"Il faut avoir à l’esprit, selon l’interlocuteur de Sputnik, que "le management néolibéral largement dominant durant les deux premiers tiers du XXe siècle est matériellement et historiquement né en Angleterre, pour s'épanouir par la suite doctrinairement et théoriquement en Amérique du Nord. Il y a là des principes fondateurs déterminants, car le manager est en effet l'héritier de tout ce qui a animé le capitaine d'industrie anglo-américain des XVIIIe et XIXe siècles".Et de conclure qu’aujourd'hui "les écoles de gestion feraient bien de cesser l’enseignement de ces invraisemblables culte et glorification du dirigeant, entrepreneur, leader, présenté comme un individu d'exception, bien au-dessus du commun".

