Elle devient millionnaire grâce à un mail tombé dans son spam

Une Américaine résidant dans le Michigan a fait une découverte surprenante dans le spam de sa boîte mail, rapporte United Press International (UPI) le 21 janvier.La femme âgée de 55 ans vérifiait son dossier de courriels indésirables à la recherche d’un message manquant lorsqu’elle est tombée sur un mail du tirage du Mega Millions lui annonçant qu’elle avait raflé une cagnotte de trois millions de dollars.Le billet gagnant avait été acheté pour le tirage du 31 décembre sur MichiganLottery.com.Ce n’est que quelques jours plus tard, alors qu’elle cherchait un e-mail manquant, qu’elle a "vérifié le dossier spam" de son compte mail et qu’un message de la loterie du Michigan a attiré son attention. Le message lui faisait savoir qu’elle avait gagné un prix."Je suis sous le choc"La gagnante a déclaré que son prix lui permettrait de planifier une retraite anticipée et qu'elle avait pris des mesures pour éviter que la même situation ne se reproduise à l'avenir."J'ai définitivement ajouté la loterie du Michigan à ma liste d'expéditeurs sûrs au cas où j'aurais la chance de recevoir un autre e-mail concernant un énorme prix", a-t-elle confié à UPI.Si cette Américaine a spécialement fouillé dans le spam de sa boîte mail, en 2020 une Australienne de Bullaburra avait supprimé pendant une semaine et demie tous les messages qu’elle recevait l’informant de son gain. Elle pensait qu’il s’agissait de publicités frauduleuses ou de spam. Elle avait appris qu’elle avait gagné 200.000 dollars australiens (122.000 euros) quand elle avait reçu une lettre officielle de la loterie par la poste.Ils gagnent après avoir coché les mêmes chiffres pendant des annéesCertains, comme l’Américaine susmentionnée, achètent un billet au hasard, cédant à une pulsion, d’autres jouent au loto de manière méthodique.En 2020, un couple américain résidant en Caroline du Nord avait remporté près de 310.000 euros après avoir joué pendant 26 ans avec les mêmes chiffres.La même année, deux amis australiens, habitants d’une banlieue de Melbourne, avaient gagné un jackpot d’un million de dollars australiens (plus de 623.000 euros) après avoir utilisé les mêmes chiffres pendant de nombreuses années.

