Pour Darmanin, le rappeur Gims ne fait pas preuve de son "assimilation à la communauté française"

Sur les ondes de France Inter, Gérald Darmanin est revenu sur la question de la naturalisation du rappeur Gims qui lui avait été refusée par le passé.Le ministre de l’Intérieur a mis en doute l’"assimilation à la communauté française" de ce rappeur d’origine congolaise mais qui se définit comme artiste français. Ce doute est lié au tollé qu’a provoqué le musicien il y a quelques semaines avec une vidéo dans laquelle il demandait de ne pas lui souhaiter "une bonne année", sachant que pour le musulman qu’il est cette célébration n’aurait pas d’importance.Il a par ailleurs indiqué, sans "rentrer dans les cas particuliers", qu’"on a déjà refusé la nationalité française à ce monsieur".Instructions claires pour refuser la naturalisationDans les colonnes du JDD le week-end dernier, Gims a confié "regretter totalement" la vidéo en question, assurant qu’elle avait été faite "avec spontanéité".Il a notamment expliqué que ne pas avoir de papiers français constituait l’un de ses "plus grands regrets". Malgré ce mea culpa, Gérald Darmanin a déclaré, toujours auprès de France Inter:Quid d’une nouvelle demande?Pourtant, Gérald Darmanin a assuré que "les services du ministère de l’Intérieur [allaient] réétudier sa demande".Si, selon une enquête publiée par Le Parisien, le refus de naturalisation que Gims a essuyé en 2017 était dû à "des défauts de paiement d'amendes pour des délits routiers et son incapacité à établir en France le centre de ses intérêts matériels", le rappeur a supposé, auprès du JDD, que le refus était "lié à un délit qu’[il] aurai[t] commis [étant] mineur".Toujours d’après Le Parisien, le musicien aurait relancé sa demande en 2018 et a évoqué le sujet auprès de Brigitte Macron.

