Un Suisse devient une Suissesse pour partir plus tôt à la retraite

Un habitant du canton de Lucerne a procédé au changement légal de genre avec pour seule motivation l'intérêt matériel: en tant que femme, il pourra percevoir... 25.01.2022, Sputnik France

Profitant d’une loi facilitant le changement de genre, un citoyen suisse est devenu citoyenne helvétique pour pouvoir partir plus tôt à la retraite, rapporte le journal Luzerner Zeitung.En Suisse, l’âge de départ à la retraite est fixé à 64 ans pour les femmes mais à 65 ans pour les hommes. Or, en 2020, le Parlement suisse avait voté une loi facilitant le changement de genre, qui peut s’effectuer désormais sans examens psychologiques ou hormonaux, sur simple déclaration auprès des services administratifs communaux, pour 75 francs suisses (soit environ 72,50 euros).Un habitant du canton de Lucerne a ainsi procédé à un mélange vicieux de ces deux législations, demandant à faire un changement de genre en début d’année dans le seul objectif de percevoir sa pension de vieillesse un an plus tôt. Conformément à ses souhaits, son sexe ainsi que son prénom ont été modifiés auprès de l’état civil de sa commune.Procédure simplifiéeDepuis le 1er janvier de cette année, la Suisse fait partie du club assez fermé des pays européens permettant à une personne de changer légalement de genre sans hormonothérapie, diagnostic médical ou démarches administratives complexes. Outre en Confédération helvétique, cela n’est possible qu’en Irlande, en Belgique, au Portugal et en Norvège.En vertu de la nouvelle législation, toute personne âgée de 16 ans et plus qui n'est pas sous tutelle légale pourra ainsi changer de sexe et de prénom en se rendant à l'état civil.Ce changement n’aura aucun effet sur un éventuel mariage ou partenariat enregistré, qui ne seront pas dissous. Les liens de filiation ne sont pas non plus modifiés.

