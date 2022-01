"Insensé": au Québec, les fenêtres des salles de classe ouvertes par -20° pour freiner le Covid

https://fr.sputniknews.com/20220127/insense-au-quebec-les-fenetres-des-salles-de-classe-ouvertes-par--20-pour-freiner-le-covid-1054634305.html

Le gouvernement québécois recommande aux enseignants d’ouvrir les fenêtres des classes en plein hiver pour freiner la circulation du Covid-19. Spécialiste des... 27.01.2022, Sputnik France

Depuis la dernière rentrée des classes du 17 janvier, plusieurs images ont circulé dans les journaux et sur les réseaux sociaux montrant des élèves assis à leurs pupitres vêtus de combinaisons d’hiver et portant le masque. Ces images ont choqué de nombreux internautes. Des parents ont demandé aux enseignants de maintenir les fenêtres des classes fermées alors que les températures atteignaient les -20o C, selon ce que rapportent des médias comme Radio-Canada."Ouvrir les fenêtres dans une classe en plein mois de janvier au Québec, c’est inévitablement y faire entrer un froid glacial et geler les élèves. Une telle recommandation est insensée et ne peut que nuire au bien-être des enfants comme du personnel enseignant", s’indigne Claude Simard, spécialiste des sciences de l’éducation.Des écoles mal équipées…"Ces images sont surréalistes. Le Québec a l’air d’une république bananière incapable d’offrir à ses enfants un environnement scolaire adéquat", fustige notre interlocuteur.En effet, Québec recommande aux enseignants munis de détecteurs de CO2 d’ouvrir les fenêtres lorsque les appareils indiquent des niveaux de qualité de l’air supérieurs aux taux préconisés. Mais certains, qui n’en sont pas équipés, ont choisi de faire entrer systématiquement l’air froid à l’intérieur des salles de cours.… mais 230 millions de dollars pour des publicités CovidProfesseur honoraire de l’Université Laval et ex-doyen de la faculté des sciences de l’éducation de cette institution, Claude Simard dénonce une politique causant "des ravages sur le plan psychosocial". Selon lui, Québec aurait mieux fait d’investir davantage dans les établissements scolaires et moins en campagnes publicitaires destinées à véhiculer les messages préventifs du gouvernement.Avec des dépenses dans les médias totalisant jusqu’à présent presque 230 millions de dollars (161 millions d’euros), le Québec est de loin la province de la fédération ayant le plus déboursé en communication sur le Covid.Ces derniers mois, de nombreux experts ont mis en garde contre la détresse psychologique que favoriseraient chez les jeunes Québécois les mesures sanitaires en milieu scolaire. "Depuis le début de la pandémie, en mars 2020 […], la santé mentale de nos jeunes se détériore et leur capacité d’adaptation s’effrite. Ils ont besoin d’aide plus que jamais", avertissent les universitaires Marie-Claude Geoffroy et Jean-Philippe Gouin dans La Presse, ce 21 janvier.Claude Simard partage entièrement ce constat. Il estime que les mesures imposées dans les écoles "risquent inévitablement" de ralentir ou même de compromettre le développement des jeunes:Le 21 janvier, essuyant alors un flot de critiques, Jean-François Roberge, le ministre québécois de l’Éducation, a tenu à préciser que l’ouverture des vitres ne devait pas être faite au détriment du "confort et de la sécurité des élèves et du personnel scolaire".Le ministère de l’Éducation sur la défensiveÀ la même occasion, le ministère de l’Éducation a fait savoir que les fenêtres devaient être refermées lorsque la température dans la classe passait sous la barre des 20oC. Une sortie qui ne convainc guère Claude Simard, pour qui le scandale des écoles réfrigérées ne vient que couronner une série d’échecs du gouvernement Legault dans sa gestion de la crise. Il accuse Québec d’avoir accordé la priorité à la sécurité des seules personnes âgées pour des raisons électoralistes:

