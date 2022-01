https://fr.sputniknews.com/20220127/la-france-achete-des-drones-us-lindependance-que-nous-sommes-en-train-de-perdre-a-grande-vitesse-1054596303.html

La France achète des drones US: l’indépendance "que nous sommes en train de perdre à grande vitesse"

Avec l'achat de drones et de nacelles américains, la France et l'Europe parient sur une dépendance risquée, considère l'ancien vice-président d'Airbus... 27.01.2022

À lire un récent communiqué de presse du Pentagone, il n’est pas évident que la France possède l’une des principales industries aérospatiales au monde. En effet, le Département d’État américain vient de valider une vente de 88 millions de dollars de nacelles de renseignement électronique pour les drones Reaper américains qu’utilise la France."Il s’agit de suites de modules de capteurs de renseignements de communication MQ-9 et d’équipements connexes", note le communiqué. La France est régulièrement classée parmi les trois premiers vendeurs d’armes au monde, derrière les États-Unis et la Russie.Jean-François Geneste, PDG du World Advanced Research Project Agency (WARPA) et ancien vice-président et directeur scientifique d’Airbus, révèle le non-dit de cette vente de nacelles pour les drones américains de la France:En 2011, Paris avait acquis des avions sans pilote israéliens Eitan, la première exportation de ce modèle. Une décennie plus tard, les acquisitions étrangères continuent. La France aurait pu combler ce manque et devenir plus souveraine, voire être elle-même fournisseur de drones militaires. Ce manque représente un véritable angle mort pour la défense française alors que les drones tiennent une place de plus en plus importante sur le champ de bataille. L’ancien cadre d’Airbus explique les conséquences de ce manquement:Mais les conséquences pour la souveraineté française vont bien plus loin, d’après l’expert en armement et aéronautique:

états-unis

france

