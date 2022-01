https://fr.sputniknews.com/20220127/lefficacite-de-la-fusion-nucleaire-triplee-par-des-scientifiques-1054632275.html

L'efficacité de la fusion nucléaire triplée par des scientifiques

L'efficacité de la fusion nucléaire triplée par des scientifiques

Une nouvelle source d'énergie viable pourrait à terme apparaître grâce à des physiciens américains. Dans leurs deux études publiées le 26 janvier, ils font... 27.01.2022, Sputnik France

2022-01-27T19:21+0100

2022-01-27T19:21+0100

2022-01-27T19:22+0100

états-unis

sci-tech

énergie

fusion

physique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104267/63/1042676308_78:0:1842:992_1920x0_80_0_0_2bd441dd77613dfefbd6424f1df5e778.jpg

Des physiciens américains ont réussi à tripler l'efficacité énergétique du réacteur expérimental à fusion nucléaire au sein du National Ignition Facility (NIF), marquant ainsi un pas important vers l’utilisation de la fusion nucléaire comme source d'énergie viable pour l'humanité, indiquent deux études publiées le 26 janvier dans la revue scientifique Nature.Ces deux études relatent des expériences sur le plasma en combustion menées dans les mois précédant la réaction de 10 quadrillions de watts. Ces expériences ont abouti à la production de 170 kilojoules d'énergie à partir d'une pastille de seulement 200 microgrammes (0,000007 once) d'hydrogène, soit environ trois fois la production d'énergie de toutes les expériences précédentes.Elles ont été réalisées en façonnant soigneusement à la fois la capsule de combustible - une minuscule coquille sphérique de diamant en polycarbonate qui enfermait la pastille - et la cavité qui la contenait - un petit cylindre d'uranium appauvri (pas très radioactif) doublé d'or, connu sous le nom de hohlraum.Les nouvelles conceptions ont permis aux lasers du NIF qui chauffaient la pastille de fonctionner plus efficacement dans le hohlraum, et à la coque chaude de la capsule de se dilater rapidement vers l'extérieur pendant que la pastille de combustible "implosait" - avec pour résultat que le combustible fusionnait à une température si élevée qu'il a chauffé d'autres parties de la pastille dans le plasma.D’autres recherches prévuesBien que de nombreuses autres étapes scientifiques soient nécessaires avant que la fusion par confinement inertiel puisse être utilisée comme source d'énergie, l'étape consistant à obtenir un plasma en combustion permettra aux scientifiques d'en savoir plus sur le processus, a-t-il déclaré.

états-unis

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

états-unis, sci-tech, énergie, fusion, physique