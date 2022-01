https://fr.sputniknews.com/20220125/la-crise-energetique-serait-alimentee-par-la-transition-ecologique-selon-la-saxo-bank-1054599884.html

La crise énergétique serait alimentée par la transition écologique, selon la Saxo Bank

La crise énergétique serait alimentée par la transition écologique, selon la Saxo Bank

L’économie mondialisée est toujours trop "petite" pour assurer la transition écologique dont le concept reste largement fantaisiste et qui ne fait qu’aggraver... 25.01.2022, Sputnik France

Avec son concept actuel et aux côtés des agendas économiques et financiers des différents gouvernements, la transition écologique est pour le moment loin de favoriser la croissance mondiale, constate la banque danoise Saxo Bank dans l’un de ses rapports consacrés au premier trimestre 2022.Bien au contraire, certains des engagements "verts", pris notamment par les pays européens, sont à l’origine de la crise énergétique qui a éclaté sur le Vieux continent en 2021.Un manque d’investissements continu dans le secteur des énergies fossiles, qui n’a pas cessé de jouer un rôle majeur dans l’économie mondiale, est un autre facteur compliquant la situation.Au lieu de travailler à "l’amélioration requise des réseaux, du transport et d’une meilleure utilisation de l’énergie conventionnelle", les politiciens s’engagent à accélérer encore plus la transition "verte", s’étonnent les analystes.2022 plus réalisteSelon les experts, le monde a besoin d’un "projet Manhattan 2.0" qui permettrait de "développer de nouvelles sources d’énergie à plus haute densité et à faible teneur en carbone, très probablement basées sur la fission et la fusion nucléaire".Si cette nouvelle énergie est moins chère, il serait possible de revenir sur le chemin d’une économie durable et croissante, signale la banque danoise.Pour la Saxo Bank, en 2022, le concept de transition écologique pourrait être révisé en faveur d’une utilisation plus large et adéquate des combustibles fossiles, car charger les véhicules électriques à partir d’éoliennes extrêmement coûteuses serait une "impasse dans la lutte contre le changement climatique".

