Macron n'est "pas loin du détournement de fonds publics", selon LR

Macron n'est "pas loin du détournement de fonds publics", selon LR

Le président de LR Christian Jacob a accusé Emmanuel Macron de faire campagne sur les moyens de l'Etat, une situation "pas loin du détournement de fonds... 27.01.2022

Le chef de l'Etat, qui n'est toujours pas candidat déclaré à la présidentielle, "fait campagne avec les moyens de l'État, ce qui n'est pas acceptable. On n'est pas loin du détournement de fonds publics", a estimé le patron de LR. Selon lui, Emmanuel Macron retarde son annonce de candidature "parce qu'il n'a pas de bilan à présenter". Christian Jacob avait saisi le 11 janvier la commission des compte de campagne ainsi que l'Arcom (ex-CSA) pour les alerter sur les dépenses liées aux déplacements d'Emmanuel Macron. Mardi, le député LR Eric Ciotti avait parlé de "scandale démocratique".Interrogé par ailleurs sur l"union des droites" que promeut Eric Zemmour, Christian Jacob a estimé que "c'est surtout l'union de ceux qui retournent leur veste et trahissent leur camp, à coups de petits débauchages et de petites combines".ParrainagesEn ce qui concerne les parrainages, il a rappelé "une règle claire" : "quand on est membre des Républicains, on soutient le candidat LR, c'est-à-dire Valérie Pécresse"."Je n'imagine pas que certains maires LR soutiennent un autre candidat", a-t-il assuré, se disant "vraiment confiant pour la présidentielle" sous la houlette de Valérie Pécresse qui "a su redonner un vrai espoir au peuple de droite".

