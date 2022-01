https://fr.sputniknews.com/20220127/pres-de-mille-brins-mysterieux-recenses-au-centre-de-la-voie-lactee-1054619400.html

Près de mille brins mystérieux recensés au centre de la Voie lactée

Une nouvelle image, prise par un télescope, du centre turbulent de la Voie lactée a révélé près de 1.000 brins magnétiques au cœur de notre galaxie. Les... 27.01.2022, Sputnik France

La Voie lactée abrite une multitude de caractéristiques et de secrets intrigants. L’un d’eux concerne près d'un millier de mystérieux brins magnétiques, selon une nouvelle image prise par un télescope, relate la Northwestern University (États-Unis). Une étude détaillant ces résultats a été approuvée pour publication dans la revue The Astrophysical Journal Letters.Les paires et les groupes de brins s'étendent sur près de 150 années-lumière de long et sont également espacés. Ces structures insolites sont âgées de quelques millions d'années et leur apparence varie. Magnétiques, ils ont été découverts il y a 35 ans grâce aux ondes radio par le professeur de physique et d'astronomie à la Northwestern University Farhad Yusef-Zadeh. Toutefois, la véritable nature de ces filaments reste insaisissable. Le spécialiste avait déterminé que les brins étaient constitués d'électrons de rayons cosmiques qui déplaçaient leur champ magnétique à une vitesse proche de celle de la lumière. Leur origine reste cependant un mystère.Dix fois plus qu’avantAujourd'hui, grâce au télescope MeerKAT de l'Observatoire sud-africain de radioastronomie, les scientifiques ont dénombré dix fois plus de brins que lors de leur découverte.La nouvelle image, plus détaillée, est composée d'une mosaïque de 20 clichés différents réalisés sur trois ans en observant le centre lointain de la Voie lactée, situé à 25.000 années-lumière de la Terre. L'image montre également des signes de la naissance d'étoiles et des restes d'astres explosés, par le biais d'émissions radio. Farhad Yusef-Zadeh et son équipe de recherche se sont concentrés uniquement sur les brins et les ont isolés des autres phénomènes capturés dans l'image.Les inconnues à résoudreL'étude d'un groupe plus important de brins magnétiques devrait permettre aux scientifiques de mieux les comprendre, même si de nombreux mystères subsistent.L'analyse des brins a montré que la quantité de radiations variait par rapport à d'autres événements cosmiques, comme les restes de supernovae. Les scientifiques pensent que leurs objets sont plus probablement liés à une activité passée causée par le trou noir supermassif au centre de la Voie lactée plutôt qu'à des explosions d'étoiles. L'équipe a également déterminé que les champs magnétiques étaient plus forts le long des brins.Tandis que les chercheurs travaillent à l'identification de chacun des filaments, ils tentent aussi de comprendre le pourquoi de l’égale distance séparant les groupes de brins, la cause de l'accélération des particules ou encore si les brins se déplacent dans le temps. Parmi les mystères qui subsistent, ce qui les rend particulièrement perplexes réside dans la structure des filaments. Ceux situés au sein des amas sont séparés les uns des autres par des distances parfaitement égales, à peu près la même que celle entre la Terre et le Soleil.Il est de surcroît possible que les brins soient liés à une précédente découverte de Yusef-Zadeh et de ses subordonnés en 2019: celle d’architectures géantes en forme de ballon au cœur de la galaxie.L’équipe est actuellement occupée à identifier et cataloguer chaque filament. L'angle, la courbure, le champ magnétique, le spectre et l'intensité de chaque brin seront publiés dans une étude future. La compréhension de ces propriétés donnerait à la communauté scientifique de nouveaux indices sur la nature pour l’heure insaisissable de ces étrangetés de la Voie lactée.

voie lactée

univers

