Un militaire ukrainien tue 5 personnes et en blesse 5 autres dans une usine

Un militaire de la Garde nationale ukrainienne a tiré avec une Kalachnikov sur une patrouille de l’Usine d'ingénierie mécanique de la ville de Dnipro, tuant... 27.01.2022, Sputnik France

Armé d’une Kalachnikov, un militaire de la Garde nationale ukrainienne a tiré sur une patrouille d’une usine d'ingénierie mécanique dans la ville de Dnipro, faisant cinq morts et cinq blessés parmi ses camarades, indique ce 27 janvier le service de presse du ministère ukrainien de l’Intérieur.Quatre personnes ont été tuées sur place, une autre est décédée des suites de ses blessures lors de sa prise en charge. Parmi les victimes figure une employée de l’usine.Âgé d’une vingtaine d’années, l’assaillant faisait son service dans la Garde nationale au sein de l’Usine automobile du Sud Aleksandr Makarov, "Ioujmach". Après les faits, il a pris la fuite.Les causes du drame sont pour l’heure inconnues.Une opération policière est en cours. Le commandant de la Garde nationale se rend sur les lieux.L’usine "Ioujmach" est une entreprise phare dans le secteur aéronautique et spatial en Ukraine.

