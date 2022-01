https://fr.sputniknews.com/20220128/ces-quatre-inventions-russes-inedites-pouvant-remplacer-environ-3000-medicaments-1054872868.html

Ces quatre inventions russes inédites pouvant remplacer environ 3.000 médicaments

Ces quatre inventions russes inédites pouvant remplacer environ 3.000 médicaments

Dans un entretien à Sputnik, l’académicien russe Vladimir Grachev expose quatre dispositifs de luminothérapie: Avers-Douche, Avers-Sun, Avers-Light et... 28.01.2022, Sputnik France

2022-01-28T16:23+0100

2022-01-28T16:23+0100

2022-01-28T16:23+0100

luminosité

sciences et tech

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1054568257_0:274:1363:1041_1920x0_80_0_0_4857a3a6aa7bb39c397cf4c0c7829bd5.jpg

Dans le contexte de la nouvelle vague de contamination au Covid-19 liée au variant Omicron, outre le vaccin, la question de la protection contre le virus se pose toujours avec acuité. Par ailleurs, pour ceux ayant contracté la maladie, notamment ceux qui ont été hospitalisés à cause de détresses respiratoires, il s’agit plutôt de trouver la meilleure manière de récupérer très vite ses forces.Avers-DoucheL’idée de la photothérapie remonte aux travaux du médecin danois Niels Ryberg Finsen (1868-1904), lauréat en 1903 du prix Nobel de médecine. En effet, ce dernier a démontré que lorsque la peau est soumise à une pression, la pénétration de la lumière s'accroît de plusieurs fois."En partant des découvertes de Niels Ryberg Finsen, nous avons élaboré le dispositif photothérapie Avers-Douche, breveté en Russie, qui réunit d’une manière synchrone l’action curative de l’eau et de la lumière", expose le Pr Grachev, soulignant que "ce dispositif est utilisé à des fins préventives, mais aussi thérapeutiques dans les établissements médicaux, les centres régénératifs et de rééducation, les maisons de retraite, les stations thermales, et à domicile".Dans le même sens, le scientifique informe qu’Avers-Douche est destiné à la prévention et au traitement des maladies cardiologiques, des voies respiratoires supérieures et inférieures, au traitement des allergies, des affections nerveuses, des maladies vasculaires, gastro-intestinales, du déficit immunitaire, des maladies endocrines, des hémopathies, des maladies urologiques et gynécologiques, des affections du système locomoteur et du diabète".Avers-SunLes effets bénéfiques du soleil sur les maladies de la peau étant connus depuis l’Antiquité, la dermatologie utilise la luminothérapie depuis plus longtemps et à grande échelle que n’importe quelle autre branche de la médecine.Par ailleurs, il note que "les différents spectres ont une influence sur l’organisme aussi bien du point de vue physique que psychique. Les rayons bleu-violets ont une action relaxante. Les rayons orange et rouges sont, quant à eux, des excitants. Les rayons vert et bleu sont recommandés aux personnes souffrant d’une nervosité maladive. Chez les personnes en bonne santé, le rouge et le jaune ont une action agréable et vivifiante".Avers-LightEt de préciser que "les caractéristiques optiques du conduit permettent de focaliser la lumière bleue de l'émetteur monochromatique sur la tunique muqueuse de l'oropharynx et sur les amygdales. Il est connu que dans la cavité buccale de l'homme se trouvent plus de 600 espèces de microbes qui peuvent provoquer différentes maladies. Grâce à l'action bactéricide de la lumière bleue, la quasi-totalité des bactéries est éliminée lors de l'irradiation de la bouche. Pour les besoins d'utilisation collective, le conduit est facile à détacher et à stériliser".Doctor-LightL'appareil de photothérapie Doctor-Light, breveté en Russie, est destiné à la prévention et au traitement de tous les types d'infections respiratoires et virales, y compris le Covid-19, avec une lumière monochromatique bleue chez l’enfant.Il s’agit de "la laryngite, la rhinite, la trachéobronchite, la sinusite, le rhume avec les symptômes d'écoulement nasal, la fièvre, l’infection fongique de la muqueuse buccale, le mal de dents, notamment lors de leur éruption, et enfin les formes hétérogènes de grippe".

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Kamal Louadj https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Kamal Louadj https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Entretien avec Vladimir Grachev Entretien avec Vladimir Grachev 2022-01-28T16:23+0100 true PT4M44S

Vladimir Grachev sur le dispositif photothérapeutique Vladimir Grachev sur le dispositif photothérapeutique 2022-01-28T16:23+0100 true PT3M48S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

luminosité, sciences et tech, видео