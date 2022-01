https://fr.sputniknews.com/20220128/elle-refuse-de-lheberger-il-met-le-feu-a-son-logement-1054874142.html

Elle refuse de l’héberger, il met le feu à son logement

Un homme a écopé de quatre mois de prison ferme pour avoir mis le feu au logement de sa demi-sœur. Cette dernière ne souhaitait plus l’héberger chez elle. 28.01.2022, Sputnik France

Une histoire familiale hors du commun. La ville de Haillicourt, dans le Pas-de-Calais, a été le théâtre d’un fait divers impliquant un homme de 29 ans et sa demi-sœur, rapporte La Voix du Nord. Le 22 décembre 2021, celle-ci a refusé d’accueillir son demi-frère qui, pris de colère, a incendié son logement.Le jour des faits, la femme se trouvait chez sa mère. L’homme, aperçu par une voisine en train de faire les cent pas devant la maison, a alors mis le feu à quelques affaires qu’il a réunies sur un arbre à chat. La riveraine a déclaré qu’il s’en serait ensuite voulu et que celui-ci a tenté d’éteindre le sinistre avec une bassine d’eau.Une déficience mentale en causeLe quotidien régional relate que cette femme était l’une des dernières à lui venir en aide. Celui-ci s’est retrouvé à la rue après avoir détruit son propre logement à Béthune et avait été logé pour quelque temps chez elle.Au tribunal, celle-ci a affirmé ne pas lui pardonner cet affront. Et pour cause: elle a tout perdu et se voit contrainte d’être hébergée chez sa mère ou chez sa sœur.Souffrant d’une déficience mentale et d’une altération du discernement au moment des faits, le prévenu a été condamné à quatre mois de prison assorti d’un suivi socio-judiciaire de deux ans. Une décision que la défense ne comprend pas. Elle aurait préféré un internement en psychiatrie.

