Explosion des overdoses et de la détresse psy, le coût caché de la pandémie au Québec

"On ne pourra pas toujours continuer à ce rythme. Il faudra pouvoir reprendre notre souffle", s’inquiète Lynda Poirier, directrice générale du Centre de prévention du suicide de Québec. Si les données officielles n’indiquent encore aucune augmentation du taux de décès par suicide dans la province, les ressources des organismes de prévention du suicide sont saturées depuis la pandémie:Depuis plusieurs semaines, de nombreux observateurs déplorent le manque de ressources pour aider les gens aux prises avec des problèmes de santé mentale. "À Québec, heureusement, nous ne sommes pas en rupture de services, mais la demande est forte et les appels sont plus longs", poursuit Lynda Poirier.Psys: +30 à 40% de demandesSelon les derniers chiffres avancés par Québec, les demandes de consultation pour un professionnel de la santé mentale ont grimpé de 30% à 40% depuis le déclenchement de l’état d’urgence, en mars 2020. Ce 25 janvier, Lionel Carmant, le ministre québécois délégué à la Santé et aux Services sociaux, a dévoilé un nouveau "plan d’action interministériel en santé mentale". Avec ce plan, Québec investit 361 millions supplémentaires pour enrayer l’inflation de demandes:Professeur associé au département de psychologie de l’Université du Québec à Montréal, Michel Toussignant s’inquiète des effets à long terme de la "désocialisation" d’une partie de la population, en particulier chez des gens plus âgés.Gagnants et perdants de la criseSur le plan psychologique, les dommages collatéraux ne se font pas ressentir dans toutes les couches de la population, précise-t-il, mais surtout dans les milieux où les gens ne bénéficient pas de la sécurité de l’emploi et de salaires compétitifs. Le chercheur évoque donc l’importance de tenir compte des "disparités sociales". Il alerte aussi sur l’abus grandissant de drogues, alors que la crise des opioïdes bat son plein en Amérique du Nord. Entre mars 2020 et avril 2021, 3.700 Canadiens de plus qu’établi par les prévisions officielles sont décédés de surdoses parmi les citoyens de moins de 65 ans.SelonLynda Poirier, l’après-pandémie risque d’être une période mouvementée pour le Centre de prévention du suicide de Québec, mais aussi pour les 29 organismes du Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec, dont elle est présidente. La levée des principales mesures sanitaires est souhaitée, mais elle ne sera peut-être pas non plus une solution miracle:Michel Toussignant partage cette analyse. Les moments à venir seront déterminants, mais pour l’instant, une "certaine solidarité" contribuerait à limiter les dégâts:Du côté fédéral, le Premier ministre Justin Trudeau continue de faire régulièrement la promotion des nouveaux programmes d’Ottawa en santé mentale.En mai 2020, le dirigeant canadien a lancé le portail numérique Espace mieux-être Canada pour "favoriser le mieux-être et la résilience" et offrir des services en santé mentale et en traitement de la toxicomanie.

