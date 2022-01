https://fr.sputniknews.com/20220128/le-danemark-confirme-que-le-sous-variant-ba2-est-plus-contagieux-quomicron-1054876560.html

Le Danemark confirme que le sous-variant BA.2 est plus contagieux qu’Omicron

Le Danemark confirme que le sous-variant BA.2 est plus contagieux qu’Omicron

Les autorités médicales danoises ont mis en garde contre la contagiosité du sous-variant BA.2, plus importante que celle de l’Omicron classique. La souche... 28.01.2022, Sputnik France

Alors qu’en France le nombre de cas journaliers a brièvement passé la barre des 500.000 le 25 janvier, au Danemark les autorités s’inquiètent des ravages que pourrait causer le sous-variant BA.2.Devenu majoritaire dans le pays au cours de la deuxième semaine de janvier, ce sous-variant est en effet 1,5 fois plus contagieux que l’Omicron classique (BA.1), rapporte dans un communiqué le Statens Serum Institut (SSI).Un autre expert du SSI a affirmé à Business Insider que le sous-variant se propageait plus rapidement chez les enfants de 5 à 17 ans.Le ministère danois de la Santé a pour sa part précisé qu’il n’y avait aucune preuve que BA.2 cause une maladie plus grave que l’Omicron classique, malgré sa contagiosité supérieure, rapporte Reuters.Plusieurs pays concernésSi le nouveau sous-variant fait déjà des ravages au Danemark, au point de concurrencer le variant Omicron traditionnel, il sévit également dans d’autres pays. Côté Scandinavie, la Suède et la Norvège ont récemment déclaré plusieurs cas, alors qu’en Belgique 1% des contaminations étaient déjà le fait du BA.2, mi-janvier.Le sous-variant pourrait également déjà être à l’œuvre en France, comme l’expliquait récemment à La Dépêche du Midi Antoine Flahault, directeur de l’Institut de santé globale à l’université de Genève.Le sous-variant BA.2 intrigue également les scientifiques par sa faculté à passer sous les radars. Il est d’ailleurs surnommé par certains "Omicron furtif". Lors des tests PCR, il peut aisément être confondu avec le variant Delta, a expliqué au Het Laatste Nieuws le biostatisticien Tom Wenseleers de la Katholieke Universiteit Leuven.

