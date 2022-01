Stéréos et panneaux DEL: le tuning de tracteurs a la cote en Inde - vidéo

https://fr.sputniknews.com/20220128/stereos-et-panneaux-led-le-tuning-de-tracteurs-a-la-cote-en-inde---video-1054875450.html

Plusieurs vidéos de tuning et d'acrobatie en tracteurs ont fleuri sur les réseaux sociaux en Inde. Une mode née de revendications politiques. 28.01.2022

Alors qu’en France les autorités tentent tant bien que mal de mettre fin aux rodéos urbains, en Inde, un autre phénomène, plus insolite, a vu le jour: les acrobaties en tracteur. Depuis plusieurs semaines, des centaines de vidéos fleurissent sur les réseaux sociaux, montrant des agriculteurs faire des roues arrière ou des dérapages au volant de leur engin agricole.Des vidéos qui mettent souvent en scène des tracteurs modifiés de manière extravagante. En effet, les agriculteurs n’hésitent pas à installer des systèmes stéréo sur leurs montures pour mieux se faire remarquer. Les jantes fluorescentes, les éclairages tapageurs et les autocollants sont aussi de sortie sur certaines vidéos.Beaucoup des conducteurs sont des pilotes professionnels, qui participent à différents tournois dédiés à ce type d’acrobaties, rapportait le média Vice en octobre 2020. Mais certains amateurs s’y essayent aussi, avec les risques que cela comporte. Le 19 octobre, un agriculteur de l’Uttar Pradesh a péri en voulant faire monter son tracteur sur un monticule de sable pour gagner un pari.Le tracteur, un véhicule politiqueSi cette mode du tuning et des acrobaties enflamme les réseaux sociaux ces dernières semaines, elle n’est cependant pas nouvelle. Le phénomène avait notamment fait la Une de l’actualité en janvier 2021, quand des milliers d’agriculteurs ont défilé à New Delhi en tracteur pour protester contre les réformes agraires.Beaucoup d’entre eux avaient alors métamorphosé leur véhicule pour attirer l’attention, l’ornant de drapeaux, de pancartes ou de messages à caractères politiques. Une mode qui perdure d’ailleurs aujourd’hui, comme le montre une récente vidéo à succès diffusée sur TikTok. On peut y voir un tracteur équipé d’une énorme sono et couronné d’un panneau LED clamant "Pas de fermier, pas de nourriture".Le soufflé n’est donc pas retombé après les manifestations de New Delhi. Au contraire, les manifestants qui n’avaient pas encore sauté le pas du tuning s’y mettent désormais pour immortaliser leur engin.La mobilisation des agriculteurs a finalement porté ses fruits, le gouvernement abrogeant plusieurs lois de sa réforme agraire en novembre dernier. Il faut dire que l’agriculture représente un secteur clé en Inde, contribuant à environ 15% du PIB du pays.

