https://fr.sputniknews.com/20220129/la-russie-annonce-larrivee-de-ses-systemes-antiaeriens-pantsir-s-en-bielorussie---video-1054889776.html

La Russie annonce l’arrivée de ses systèmes antiaériens Pantsir-S en Biélorussie - vidéo

La Russie annonce l’arrivée de ses systèmes antiaériens Pantsir-S en Biélorussie - vidéo

Les ministères russe et biélorusse de la Défense ont annoncé l’arrivée de systèmes antiaériens Pantsir-S et de nouveaux effectifs en Biélorussie pour de... 29.01.2022, Sputnik France

2022-01-29T16:23+0100

2022-01-29T16:23+0100

2022-01-29T16:27+0100

europe

ministère russe de la défense

biélorussie

pantsir-s

exercices navals

russie

ministère biélorusse de la défense

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103781/07/1037810738_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_5fe8a24dcc1fbaf9da5de3f031d9c088.jpg

La Russie a envoyé plusieurs systèmes antiaériens Pantsir-S en Biélorussie dans le cadre des exercices de la Force conjointe de l’Union Russie-Biélorussie, a annoncé ce samedi 29 janvier le ministère russe de la Défense.Selon une vidéo publiée par le ministère, le convoi a transporté 12 systèmes Pantsir-S dont chacun peut emporter 12 missiles sol-air dans des conteneurs.Les équipes des systèmes Pantsir-S se rendront dans les secteurs prévus par le scénario des exercices pour s’y mettre en service opérationnel au sein du Système régional unifié de la défense antiaérienne russo-biélorusse, précise le ministère russe.Le déploiement des Pantsir-S survient quelques jours après l’annonce par la Défense russe du transfert par rail de plusieurs systèmes de missiles S-400 Triumph aux manœuvres prévus en Biélorussie.Un autre convoi ferroviaire transportant des militaires et des équipements russes est aussi arrivé ce samedi 29 janvier à la gare biélorusse de Polonka à Brest, ajoute pour sa part le ministère biélorusse de la Défense.Exercices d’envergure russo-biélorussesLes premières unités du district militaire russe de l’Est dotées d’armes et d’équipements standard sont arrivées sur le territoire biélorusse le 19 janvier. Le 26 janvier, des chasseurs Soukhoï Su-35 russes sont aussi arrivés en Biélorussie. Les Soukhoï participeront à un test du système de défense antiaérienne unifié des deux pays.Moscou et Minsk souhaitent tester les forces armées de leur Union en deux étapes. Selon le vice-ministre russe de la Défense Alexandre Fomine, lors de la première étape, qui durera jusqu'au 9 février, les deux pays s’entraîneront à protéger les sites sensibles et la frontière aérienne et testeront leur système de défense antiaérienne commun.Un exercice à balles réelles baptisé Détermination de l’Union 2022 se déroulera durant la deuxième étape programmée du 10 au 20 février. Les forces russes et biélorusses s’entraîneront à repousser une agression extérieure et à lutter contre les attaques terroristes.L’Otan augmente sa présence à l’estCes manœuvres se tiennent alors que l’Otan indique envisager de renforcer sa présence militaire à l’est en accusant la Russie de masser ses forces à la frontière avec l’Ukraine. Pourtant, le chef d’état-major russe Valéri Guérassimov a insisté en décembre sur le fait que la Russie n’avait aucun projet d’agression.Le 24 janvier, le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a déclaré qu’environ 8.500 militaires avaient été placés en état d’alerte. Le 27 janvier, le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a annoncé que l’Alliance pourrait déployer, entre autres, des unités de la 82e division aéroportée, du 18e corps aéroporté, de la 101e division aéroportée, et des militaires de la 4e division d'infanterie en Europe de l’Est.Commentant ces agissements, le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué que le déploiement de nouvelles unités de l’Otan à l’est risquait de compliquer les négociations sur les garanties de sécurité en Europe initiées par Moscou en décembre.

europe

biélorussie

russie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

europe, ministère russe de la défense, biélorussie, pantsir-s, exercices navals, russie, ministère biélorusse de la défense