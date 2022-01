https://fr.sputniknews.com/20220129/lfi-veut-la-sortie-de-lotan-il-faut-que-la-france-fasse-entendre-sa-voix-1054875733.html

LFI veut la sortie de l’Otan: "Il faut que la France fasse entendre sa voix!"

Face aux fortes tensions en Europe orientale, La France insoumise appelle Paris à sortir de l’Otan. Le député Michel Larive a signé une proposition de... 29.01.2022, Sputnik France

Michel Larive est remonté contre le "bellicisme étatsunien" qui "entraîne une multitude de pays derrière lui". Avec ses collègues de La France insoumise, le député de l’Ariège a donc signé une proposition de résolution en janvier invitant la France à sortir de l’Otan. "Il faut que la France fasse entendre sa voix!", lance-t-il. Dans les tensions avec la Russie, Paris et Berlin ont certes tenu un discours plus modéré que Washington. Mais les deux capitales européennes pourront-elles réellement faire le poids?Celui-ci dresse un constat très clair. "Les décisions stratégiques sont prises au Pentagone" et les armées de l’Otan –dont celle de la France– y "sont inféodées". Trente années après la fin de la guerre froide, il est temps désormais que Paris se retire de l’alliance militaire. Michel Larive appelle à promouvoir une diplomatie des non-alignés. "On doit parler avec tout le monde", estime-t-il. Car actuellement, "il nous est quasiment interdit de discuter avec la Russie". Et c’est "extrêmement dangereux".

