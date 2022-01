https://fr.sputniknews.com/20220129/un-acteur-porno-annonce-son-intention-de-devenir-president-de-litalie-1054888097.html

Un acteur porno annonce son intention de devenir Président de l'Italie

Qui pour succéder à Sergio Mattarella au poste de Président de la République italienne? L’invité surprise est Rocco Siffredi qui a annoncé sur son compte Instagram sa candidature. Tout commence le 20 janvier sous forme d’une blague dans laquelle il affirme son intention de se présenter à l’élection.L’acteur a affirmé avoir travaillé dur pendant 30 ans et en 2013, une personne avait décidé de voter pour lui pour ce poste. Les fans ont encouragé M.Siffredi à considérer plus sérieusement sa plaisanterie. Le 23 janvier, il a donc posté une vidéo dans laquelle il officialise cette fois-ci sa candidature.Comment fonctionne l’élection du Président?En Italie, le chef de l’État n’est pas élu au suffrage universel direct, mais par un collège électoral composé des députés et sénateurs du pays. Ce collège est présidé par le président de la Chambre des députés.Au moment de l’élection, les membres du parlement sont libres de voter pour qui ils veulent et doivent inscrire ce nom à la main. Le Président est élu s’il a réuni les deux tiers des suffrages durant les trois premiers tours du scrutin. Si un quatrième tour a lieu, la majorité absolue suffit pour l’emporter.Il n’est pas rare que des personnalités extérieures à la politique transalpine bénéficient de votes. En 2013, Rocco Siffredi avait recueilli une voix, ce qui avait déclenché l’hilarité d’une partie de l’assemblée lors du dépouillement.Le Président sortant, Giorgio Napolitano avait été réélu, ce qui constituait une première puisque la tradition veut que le Président ne fasse qu’un mandat. Il a démissionné en 2015, laissant sa place à Sergio Mattarella.D’autres noms plus improbables sont sortis ces dernières années, dont celui de l’actrice Sabrina Ferilli. Des joueurs de football recueillent parfois des suffrages, dont Francesco Totti qui a eu cinq voix lors du scrutin de 2015.Cette année encore, les parlementaires ont réservé quelques surprises. Le célèbre fabricant de pâtes Giovanni Rana a reçu une voix tout comme l’ancien vainqueur de la Coupe du Monde 1982 Dino Zoff et le président de la Lazio de Rome, Claudio Lotito.Enfin des anciennes gloires disparues de la politique italienne ont reçu également un suffrage. Il s’agit d’Aldo Moro, ex-Président du Conseil mort tragiquement en 1978. Bettino Craxi, ex-Président du Conseil entre 1983 et 1987, fait lui aussi partie des votes exprimés alors que celui-ci est décédé en 2000.Un manque de crédibilité de la classe politique italienneInterrogé par Sputnik, Raffaello Benedettini, habitant de Rome, a déploré le manque de crédibilité de la classe politique italienne:Interrogé sur l’habitude des parlementaires transalpins à donner leur voix à des personnalités extérieures au monde politique, il affirme que ceci démontre un manque de sérieux de la part des politiques.Un manque de sérieux qui fait patiner l’élection du Président. Après sept tours de vote, les partis de la majorité semblent s'accorder sur un nom, celui de Sergio Matarella qui avait exclu une réélection. Le Premier ministre, Mario Draghi, a souligné que le président de la République Sergio Mattarella doit rester au Quirinal "pour le bien et la stabilité du pays"Quant à Rocco Siffredi, il a reçu deux votes qui ont été annulés par Roberto Fico, le président de la Chambre des députés, rapporte le Corriere della Sera. Celui-ci justifie cette décision, car les voix ont désigné une autre personne, l’acteur s’appelant de son vrai nom Rocco Tano.

