"Il y aura toujours plus d’expulsions": en Amérique du Nord, la crise migratoire appelée à perdurer

Sur le continent nord-américain, rien n’indique que 2022 verra diminuer les flux de migrants vers les États-Unis. Et selon Aracely Martínez, spécialiste des... 31.01.2022, Sputnik France

2022-01-31T17:57+0100

2022-01-31T17:57+0100

2022-01-31T17:57+0100

"Dorénavant, on ne craint plus seulement les vagues de migrants, mais aussi les vagues de contagion qu’elles peuvent représenter", avertit Aracely Martínez, spécialiste des migrations en Amérique centrale et en Amérique du Nord. Selon notre interlocutrice, les gouvernements américain, mexicain et guatémaltèque n’ont pas fini de se servir de la crise sanitaire comme "prétexte"à la détention puis à l’expulsion de milliers de migrants:En 2021, plus de deux millions de migrants ont été stoppés à la frontière et détenus par les autorités américaines, selon les statistiques officielles de Washington publiées le 23 janvier dernier. Durant le seul mois de décembre, ils ont été environ 180.000 à se faire interpeller par la police frontalière, ce qui fait de 2021 une nouvelle année record en termes de passages illégaux, surpassant les chiffres historiques de 1986 et 2000, bien loin des 400.000 interceptions de 2020. De nombreux migrants sont toujours renvoyés en vertu du Titre 42, une mesure exceptionnelle qui permet aux autorités de refuser l’entrée aux gens voyageant pour des raisons "non essentielles"."Une crise humanitaire historique", accusent les RépublicainsDevant un tel bilan, les Républicains n’ont pas tardé à accuser le Président américain, Joe Biden, et sa vice-présidente, Kamala Harris, d’alimenter "une crise humanitaire historique":Aracely Martínez estime que les Démocrates pourraient prochainement durcir leur politique migratoire dans un contexte de grande impopularité du Président Biden, alors que la pression s’accentue sur leur parti. Rappelons que le premier jour de son mandat, Joe Biden s’était empressé de signer un décret ordonnant la suspension de la construction du mur frontalier avec le Mexique. Par la même occasion, le Président démocrate avait divulgué son intention de régulariser la situation des dreamers, ces 700.000 personnes arrivées clandestinement aux États-Unis quand elles étaient mineures. Des dizaines de milliers de migrants y vont vu le signal de la réouverture de la frontière.Les États mal coordonnés pour endiguer le tsunamiLe manque de coordination entre Washington, Mexico et les gouvernements d’Amérique centrale risque aussi de conduire à une dégradation dramatique de la situation…Ce 27 janvier, Kamala Harris a admis que le problème de l’immigration illégale ne se réglerait pas "du jour au lendemain" dans la région. 2022 pourrait toutefois être l’année marquant une diminution de la formation de caravanes de migrants, au profit des autres méthodes de transit. Les caravanes sont des regroupements de migrants qui décident au départ de partir seuls sans recourir à des passeurs, appelés coyotes, ou à des organisations clandestines, précise Aracely Martínez.Ces dernières semaines, des articles publiés dans des journaux comme El País ont fait état d’une forte augmentation du nombre de migrants utilisant la voie maritime pour tenter de rejoindre le pays de l’Oncle Sam.Des migrants prennent le largeSelon le dernier rapport de l'Organisation internationale pour les migrations des Nations unies, de plus en plus de migrants longent les côtes mexicaines par bateau pour contourner la frontière qui sépare le Mexique et le Guatemala, laquelle fait l’objet d’une surveillance accrue. L’essor de cette voie maritime préoccupe notre interlocutrice.

