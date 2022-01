Macron fait la course en tête au 1er tour dans un paysage stable, selon un sondage

https://fr.sputniknews.com/20220131/macron-fait-la-course-en-tete-au-1er-tour-dans-un-paysage-stable-selon-un-sondage-1054919569.html

Le chef de l'État, dont la candidature n'est toujours pas officialisée, obtiendrait 24% des suffrages au 1er tour, en léger recul par rapport au lundi précédent (-0,5%).Il devance toujours Marine Le Pen (17,5%, -0,5%) et Valérie Pécresse (16,5%, stable).Éric Zemmour arrive, lui, en quatrième position avec 13,5%, soit une progression d'1,5 point en une semaine.La gauche morcelée se tient sous le seuil des 10%.Le candidat Insoumis Jean-Luc Mélenchon recueille 9,5% des intentions de vote, en recul d'un point sur une semaine. L'écologiste Yannick Jadot reste encalminé à 5%, devant Christiane Taubira qui gagne un point (4%), au lendemain de sa victoire à la primaire populaire.La socialiste Anne Hidalgo et le communiste Fabien Roussel sont au coude à coude à 3,5%.Au second tour, Emmanuel Macron l'emporterait face à Marine Le Pen 55% contre 45%, et contre Valérie Pécresse 54% contre 46%, marquant à chaque fois un recul d'un point pour le Président sortant face à ses deux rivales.Parmi les sondés, 66% des électeurs prévoient d'aller voter le 10 avril lors du premier tour. 67% des électeurs sondés se disent sûrs de leur choix pour cette première manche.Un sondage "rolling" est une enquête "en continu réalisée sur le principe d'un cumul glissant de vagues d'enquêtes quotidiennes", rappelle l'Ifop.Sondage réalisé du 27 au 31 janvier auprès d'un échantillon de 1.503 personnes représentatif de la population résidant en France métropolitaine âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.Les intentions de vote ne constituent pas une prévision du résultat du scrutin. Elles donnent une indication des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage.

