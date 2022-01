https://fr.sputniknews.com/20220131/moscou-deplore-limprevisibilite-considerable-de-londres-suite-a-de-nouvelles-menaces-de-sanctions-1054914604.html

Moscou déplore l’"imprévisibilité considérable" de Londres suite à de nouvelles menaces de sanctions

Les récentes déclarations de Londres concernant de possibles sanctions contre les entreprises russes témoignent de l’"imprévisibilité" des autorités... 31.01.2022, Sputnik France

La possibilité d’imposer de nouvelles sanctions contre les compagnies russes, dont la direction est souvent installée au Royaume-Uni, évoquée par la diplomatie britannique, est le témoignage du caractère imprévisible des décisions de Londres, a déclaré ce lundi 31 janvier le porte-parole du Président russe Dmitri Peskov.Dimanche 30 janvier, la chef de la diplomatie britannique, Liz Truss, a déclaré vouloir "cibler davantage d'intérêts russes qui intéressent directement le Kremlin".Selon Mme Truss, afin d’empêcher la "déstabilisation de l’Ukraine" par Moscou, les autorités britanniques doivent "élargir le champ d’application des sanctions" contre le monde des affaires russe pour que les "oligarques de Poutine et les entreprises russes impliquées dans le soutien à l’État russe" ne puissent se cacher nulle part, notamment au Royaume-Uni.Extradition prochaine de certains "oligarques" russes?Puisque Londres est connu pour sa haute concentration en personnes riches du monde entier, qui apportent leur contribution au développement du secteur financier du pays, il a été demandé à Liz Truss si la volonté de sanctionner des "oligarques" russes ne risque pas de nuire à l’image britannique aux yeux d’autres investisseurs étrangers.La ministre a répondu que la démocratie et la liberté étaient plus importantes que les intérêts financiers immédiats.Commentant ces propos, la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova a salué sur sa chaîne Telegram un tel état d’esprit des autorités britanniques.Avec ironie, Mme Zakharova a exprimé l’espoir d’une extradition par Londres à Moscou de citoyens russes qui sont accusés de corruption par la justice russe pour des infractions financières importantes, commises en Russie, et qui se sont installés au Royaume-Uni.

