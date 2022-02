https://fr.sputniknews.com/20220201/erdogan-ne-veut-pas-la-guerre-entre-moscou-et-kiev-dont-on-parle-tout-le-temps-1054936380.html

Erdogan ne veut pas la guerre entre Moscou et Kiev "dont on parle tout le temps"

Erdogan ne veut pas la guerre entre Moscou et Kiev "dont on parle tout le temps"

À la veille de sa visite à Kiev, le Président turc s’est prononcé sur l'éventualité tellement appréhendée d'une guerre entre la Russie et l’Ukraine comme sur... 01.02.2022, Sputnik France

2022-02-01T23:52+0100

2022-02-01T23:52+0100

2022-02-01T23:52+0100

international

russie

ukraine

turquie

recep tayyip erdogan

crise en ukraine

vladimir poutine

volodymyr zelensky

relations

réglement politique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1054937459_0:0:2809:1580_1920x0_80_0_0_da714bf49adf6acd37ce6f30160b4302.jpg

La Turquie est membre de l’Otan et ne veut pas de la confrontation militaire entre la Russie et l’Ukraine, a déclaré ce mardi 1er février lors d’une rencontre avec la jeunesse de son pays le Président turc, Recep Tayyip Erdogan.Le chef d’État a fait savoir qu’il effectuerait bientôt une visite à Kiev pour rencontrer Volodymyr Zelensky et qu’il attendait ensuite l’arrivée en Turquie de Vladimir Poutine.Il a ajouté que dans ses relations internationales, Ankara ne cherchait pas de nouvelles confrontations.Concernant la coopération avec la Russie, M.Erdogan a précisé que ces relations n’avaient pas toujours été aussi amicales que maintenant, mettant en avant le "volume sérieux" des échanges commerciaux atteints dernièrement.Une rencontre Poutine-Zelensky à Istanbul?Le 19 janvier, le porte-parole du Président turc, Ibrahim Kalin, a déclaré que Recep Tayyip Erdogan avait invité Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky en Turquie pour "régler les différends" entre leurs deux pays.Un haut diplomate turc a ensuite annoncé à Sputnik que la Russie et l'Ukraine allaient se rencontrer à Istanbul dans le cadre de négociations sur le respect des accords de Minsk.Les détails de cette initiative turque devraient être discutés entre Recep Tayyip Erdogan et Volodymyr Zelensky lors de la visite du Président de la Turquie à Kiev, prévue pour le 3 février.

russie

ukraine

turquie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

international, russie, ukraine, turquie, recep tayyip erdogan, crise en ukraine, vladimir poutine, volodymyr zelensky, relations, réglement politique