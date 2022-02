https://fr.sputniknews.com/20220201/un-nuage-de-plasma-solaire-couvrira-la-terre-le-2-fevrier-1054928097.html

Un nuage de plasma solaire couvrira la Terre le 2 février

Un nuage de plasma solaire couvrira la Terre le 2 février

Les phénomènes physico-chimiques dans l’espace impactent souvent la Terre. Le 2 février prochain, une onde de plasma éjectée par le Soleil atteindra la Terre... 01.02.2022, Sputnik France

2022-02-01T15:35+0100

2022-02-01T15:35+0100

2022-02-01T15:35+0100

soleil

plasma

soleil

orage magnétique

sciences et tech

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/10/1044113433_0:242:1107:864_1920x0_80_0_0_f4c554b77bc855c6d1c05cd59f73999f.jpg

Les scientifiques du Centre américain de prévision météorologique spatiale (SWPC) ont constaté que l’activité du Soleil était intense au point d’avoir éjecté une vague de plasma à sa surface.Le nuage a été éjecté par le Soleil le 30 janvier lors d'une éruption de puissance moyenne, de classe M, précise le site SWPC. L'éruption a duré plus de quatre heures et s'est dirigée vers la Terre.Quand arrivera-t-il?Les experts suggèrent que le nuage de plasma atteindra la Terre dans la matinée du 2 février et s’éternisera jusqu’au lendemain. Des orages magnétiques de niveau G2 moyen sont attendus.40% de chances de tempête magnétiqueDans le même temps, selon les prévisions du Laboratoire d'astronomie solaire à rayons X de l'Institut physique de l'Académie des sciences de Russie, la probabilité d'une tempête magnétique le 2 février est estimée à seulement 40% et son niveau est prévu comme G1 (le plus faible).Au total, il existe cinq niveaux dans la classification des orages magnétiques: de G1 à G5. D’après les scientifiques, une faible tempête pourrait provoquer des perturbations mineures du réseau électrique et affecter les voies de migration des oiseaux et des animaux. Des tempêtes plus fortes provoquent des perturbations des systèmes de communication et de navigation à ondes courtes, ainsi que des pannes de courant dans les réseaux industriels.Une activité solaire accrue peut davantage étendre la géographie des observations d'aurores boréales.

soleil

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Anna Dedkova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1045360492_0:0:372:371_100x100_80_0_0_e92cdeadfb140978d19acab6230c414d.jpg

Anna Dedkova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1045360492_0:0:372:371_100x100_80_0_0_e92cdeadfb140978d19acab6230c414d.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anna Dedkova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1045360492_0:0:372:371_100x100_80_0_0_e92cdeadfb140978d19acab6230c414d.jpg

soleil, plasma, soleil, orage magnétique, sciences et tech