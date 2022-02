https://fr.sputniknews.com/20220203/le-tabagisme-pourrait-affecter-la-sante-des-descendants-de-fumeurs-sur-quatre-generations-1054966776.html

Le tabagisme pourrait affecter la santé des descendants de fumeurs sur quatre générations

Les filles peuvent se retrouver en surpoids sur quatre générations à cause de leurs arrière-grands-parents ayant commencé à fumer à un âge prépubère, comme le... 03.02.2022, Sputnik France

Le tabac provoque déjà une longue liste de maladies, comme, par exemple, des cancers et des maladies cardiovasculaires. Une nouvelle étude de chercheurs de l’Université de Bristol, au Royaume-Uni, parue fin janvier dans la revue Scientific Reports, a constaté qu’il est aussi capable d’impacter la vie des descendants de fumeurs sur plusieurs générations, même si ces derniers n'ont jamais allumé une cigarette.Ainsi, selon le rapport, une augmentation de la graisse corporelle a été observée chez les femmes, dont les grands-pères ou arrière-grands-pères ont commencé à fumer avant la puberté.Les chercheurs avaient déjà réalisé une étude en 2014, dont les données avaient montré les conséquences sur les enfants de fumeurs. Si un père a commencé à fumer régulièrement avant 11 ans, alors ses fils, mais pas ses filles, avaient plus de graisse corporelle que prévu.Quatre générations «menacées»Mais dans leur nouvelle étude, les scientifiques ont étendu cette analyse aux générations précédentes en utilisant des données recueillies sur les grands-pères et arrière-grands-pères des participants.En conséquence, les chercheurs ont découvert que le taux de graisse corporelle était plus élevé chez les femmes, dont les ancêtres avaient commencé à fumer avant l’âge de 13 ans, par rapport à celles dont les proches avaient commencé plus tard, entre 13 et 16 ans.Les effets pourraient donc être transmis sur quatre générations. Cependant, aucun effet n’a été constaté chez les descendants masculins.D’après les chercheurs, les fumeurs transmettraient à leurs descendants un marqueur rare, hors génétique.Citée par EurekAlert, Jean Golding, la principale auteur du rapport, a noté les résultats importants de cette étude.

