Poutine: la décision de l'UE sur l'énergie nucléaire a été prise sous la pression de la France

Ce n’est pas sans pression des Français que l’énergie nucléaire a été incluse dans la liste de la taxonomie verte de l’Union européenne, a assuré ce 3 février... 03.02.2022, Sputnik France

2022-02-03T21:54+0100

2022-02-03T21:54+0100

2022-02-03T21:55+0100

vladimir poutine

énergie nucléaire

gaz

économie

La décision de la Commission européenne d'inclure l'énergie nucléaire dans la taxonomie verte de l'Union européenne a été prise sous la pression des partenaires français, a déclaré Vladimir Poutine lors d'une réunion avec les membres de l'Association du business européen en Russie, ce jeudi 3 février.Pour rappel, le texte sur la taxonomie verte avait été révélé le 31 décembre de l’année dernière. Pourtant, la présentation des critères d’inclusion du nucléaire et du gaz dans cette liste avait été reportée plusieurs fois à cause de désaccords entre États membres.Taxonomie verte de l’Union européenneLa Commission européenne a présenté le 2 février un acte délégué complémentaire relatif aux objectifs climatiques de la taxonomie qui couvre certaines activités des secteurs du gaz et du nucléaire, indique son site. Il "impose aux entreprises exerçant des activités dans les secteurs du gaz et du nucléaire des obligations d'information spécifiques pour ces activités".Le but principal est l'accélération de la transition à l’aide de toutes les solutions qui peuvent aider à atteindre les objectifs climatiques.Par la suite, après la traduction du texte dans toutes les langues officielles de l'Union européenne, l'acte délégué sera officiellement transmis aux co-législateurs pour examen.

vladimir poutine, énergie nucléaire, gaz, économie