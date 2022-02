https://fr.sputniknews.com/20220204/a-87-ans-il-est-mis-en-examen-pour-avoir-viole-une-handicapee-mentale-1054992103.html

À 87 ans, il est mis en examen pour avoir violé une handicapée mentale

Un habitant de Rueil-Malmaison est soupçonné d’avoir agressé sexuellement une femme de 27 ans dans le RER A, relate Le Parisien. L’homme a été placé sous... 04.02.2022, Sputnik France

C’est un profil atypique pour ce genre de délit. Un homme de 87 ans est accusé d’avoir commis des violences sexuelles sur une jeune femme de 27 ans souffrant d’un handicap mental. Le tribunal de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, l’a mis en examen pour viol, relate Le Parisien.Le 12 janvier, la femme est suivie par un homme dans le bus. Celui-ci a poursuivi la filature dans le RER A en direction de Saint-Germain-en-Laye, aux Yvelines. Dans la rame, il s’est assis devant la victime et entre deux stations dans les environs de Rueil-Malmaison, il a mis un gant en latex et abusé de la faiblesse de cette dernière pour la violer. Quand le train est arrivé à quai, le vieil homme a pris la fuite.L’alerte a été donnée rapidement par la jeune femme et des témoins. Les policiers ont examiné les images de vidéosurveillance et ont vu effectivement un homme se pencher sur la victime, ce qu’a confirmé une source proche du dossier au Parisien.Qu’est-ce qu’ils vont faire à mon âge?Grâce aux témoignages recueillis, les enquêteurs ont pu découvrir que l’homme s’était débarrassé du gant dans une poubelle. Les forces de l’ordre ont pu le récupérer et celui-ci a été envoyé à un laboratoire pour analyse.Les résultats fournis par la police scientifique ont prouvé que les empreintes retrouvées sur le gant correspondaient bien à celles du vieil homme. Une semaine plus tard, les fonctionnaires de police ont parcouru le quartier de Rueil-Malmaison où réside le suspect.C’est grâce au témoignage d’un commerçant qui a identifié l’homme sur une photo que celui-ci a pu être interpellé le 21 janvier. L’individu, inconnu des services de police, a été placé en garde à vue et aurait lancé lors de son interrogatoire une phrase stupéfiante, selon une source proche de l’enquête qui l’a rapportée au Parisien.Le juge d’instruction a remis en liberté le suspect sous bracelet électronique, le temps que l’instruction se poursuive.Un délit marginal pour cette catégorie d’âgeSelon les données publiées par le ministère de l’Intérieur, 1.996 hommes de plus de 60 ans ont été mis en cause dans des affaires de violences sexuelles en 2020. Cela représente un total de 7% de cette classe d’âge. À titre de comparaison, 26% des mis en cause en 2020 étaient des personnes âgées de 30 à 44 ans. 97% des auteurs de sévices sexuels sont des hommes.En octobre 2021, un homme de 73 ans était jugé pour des faits de viol avec surprise. Il s’était fait passer pour un mannequin de 37 ans sur des sites de rencontres, demandait aux femmes qu’il avait séduites en ligne de se rendre chez lui dans le noir, les yeux bandés. En 2014, l’une d’elles a porté plainte après avoir découvert la véritable identité de l’usurpateur. En 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a estimé que "les éléments constitutifs du crime de viol n'étaient pas réunis, en l'absence de violences, menace, contrainte ou surprise, les plaignantes ayant adhéré au scénario mis en place", rapportait alors Le Figaro.En 2019, la Cour de Cassation a cassé la décision de la Cour d’Appel et affirmé que l'emploi d'un stratagème destiné à dissimuler l'identité et les caractéristiques physiques de son auteur pour surprendre le consentement d'une personne et obtenir d'elle un acte de pénétration sexuelle constituait une surprise. Rejugé en octobre 2021 par la cour criminelle départementale de Montpellier, le faux mannequin a été condamné à 8 ans de prison.

