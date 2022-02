https://fr.sputniknews.com/20220204/un-employe-de-mcdo-devoile-les-secrets-du-big-mac-la-sequence-devient-virale---video-1054976316.html

Un employé de McDo dévoile les secrets du Big Mac, la séquence devient virale - vidéo

Un employé de McDo dévoile les secrets du Big Mac, la séquence devient virale - vidéo

Un utilisateur de TikTok qui travaille chez McDonald's a partagé à ses abonnés les détails de la préparation du burger le plus connu du fast-food.

Si vous voulez faire vous-même un Big Mac, mais ne connaissez pas les étapes ni les aliments nécessaires pour cela, quelqu’un a une réponse toute prête pour vous.Un employé de McDonald’s a enregistré et diffusé sur TikTok une vidéo montrant la préparation de l’un des sandwichs les plus populaires du fast-food. La séquence est devenue virale et a récolté environ 10 millions de vues en un peu plus d’une semaine.Le cuisinier du géant de la restauration rapide, connu sous le pseudonyme Essential McDonalds, qui a plus d’un million d’abonnés, a livré aux utilisateurs du réseau social les détails de la préparation de ce burger.Sur la séquence partagée, il est possible de découvrir toutes les étapes de la préparation de ce burger, du grillage des pains à l’ordre de disposition de tous les ingrédients. Il dévoile aussi des astuces pour placer le sandwich dans la boîte destinée au Big Mac pour le fermer correctement et facilement, avant d’aller ravir son consommateur.D’autres «secrets»Ce n’est pas la seule recette phare qu’il ait partagée sur son compte, beaucoup d’autres sont sur son TikTok, dont certains récoltent des millions de vues. C’est le cas de séquences présentant, par exemple, la réhydratation des oignons, que nous trouvons dans certains burgers, la préparation des nuggets ou bien d’un McFlurry, ainsi que de l’omelette et de l’œuf plat.

