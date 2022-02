https://fr.sputniknews.com/20220205/ces-10000-souvenirs-pour-le-jubile-de-la-reine-elisabeth-imprimes-avec-une-faute-de-frappe---photo-1054998796.html

Ces 10.000 souvenirs pour le jubilé de la reine Élisabeth imprimés avec une faute de frappe - photo

Ces 10.000 souvenirs pour le jubilé de la reine Élisabeth imprimés avec une faute de frappe - photo

Une faute d’orthographe d’envergure royale. Une entreprise chinoise a imprimé la mention "Platinum Jubbly" au lieu de "Platinum Jubilee" sur plus de 10.000... 05.02.2022, Sputnik France

2022-02-05T12:30+0100

2022-02-05T12:30+0100

2022-02-05T12:30+0100

royaume-uni

reine élisabeth ii

orthographe

erreurs

insolite

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/05/1054998747_0:52:3133:1814_1920x0_80_0_0_6f45a0b7dc14995c88e83995307cb865.jpg

Alors que la reine Élisabeth II s’apprête à fêter le 6 février ses 70 ans de règne, plus de 10.000 assiettes, services à thé et autres mugs à son effigie ont été commandés. Ces produits n’ont pourtant pas trouvé preneur dans les boutiques britanniques en raison d’une faute d’orthographe, rapporte The Independent.Le design montre la monarque avec la mention "Platinum Jubbly" au lieu de "Platinum Jubilee" ("Jubilé de platine", en français).Fabriqués en Chine, ces objets mal orthographiés ont été finalement récupérés par la société de liquidation de stock Wholesale Clearance, qui vend l’ensemble pour 32.400 livres (environ 38.300 euros, soit 10 fois moins cher que le prix initial).

royaume-uni

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

royaume-uni, reine élisabeth ii, orthographe, erreurs, insolite