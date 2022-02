https://fr.sputniknews.com/20220207/pour-darmanin-pas-un-seul-francais-pense-que-macron-na-pas-ete-un-bon-president-1055023247.html

Pour Darmanin, "pas un seul Français pense que Macron n’a pas été un bon Président"

Pour Darmanin, "pas un seul Français pense que Macron n’a pas été un bon Président"

Emmanuel Macron ayant réussi à faire face à "deux 33 tonnes" durant son quinquennat, Gérald Darmanin estime "qu’il n’y a pas un Français qui pense qu’il n’a... 07.02.2022, Sputnik France

2022-02-07T09:47+0100

2022-02-07T09:47+0100

2022-02-07T09:47+0100

présidentielle 2022

gérald darmanin

emmanuel macron

présidentielle française 2022

marine le pen

eric zemmour

valérie pécresse

pouvoir d'achat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1054593171_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3c7a7c0950da7152cf7f6bd390e35a7a.jpg

Invité le 6 février dans l’émission "Questions politiques" co-organisée par France Inter, Franceinfo et Le Monde, Gérald Darmanin y analyse l’éventail des candidats à la présidentielle, jugés par lui comme relevant "du passé" contrairement à M.Macron.Des propos accueillis par les rires des journalistes sur le plateau. Pour l’une, le ministre a même "emballé" en disant cela.Pourtant, Gérald Darmanin a tenu à justifier le bilan positif du quinquennat:Et d’ajouter que "tout le monde sait que personne n’aurait fait mieux que [lui]", de même que concernant le pouvoir d’achat.Pourtant, le sondage mensuel de l’Ifop pour le JDD paru le 22 janvier montre qu’en un mois, Emmanuel Macron a perdu quatre points de popularité. Soutenu que par 37% des sondés, il recueille 60% d’avis négatifs, soit cinq points de plus que le mois précédent.Outre la phrase virulente "emmerder les non-vaccinés", c’est à cause de sa gestion de la crise sanitaire en plus d’un pouvoir d’achat en berne, selon Frédéric Dabi, directeur général de l’Ifop.Nouvelle pique à Le PenSi le Président sortant qui maintient un faux suspense quant à sa candidature a chuté de six points dans un récent sondage Ifop sur les prédictions de victoire, il dépasse largement ses futurs rivaux de manière générale.Parmi ceux-ci, la présidente du Rassemblement national était considérée par Gérald Darmanin il y a 15 jours comme la personne "la plus dangereuse" pour la France. Il est venu le réaffirmer dans "Questions politiques".Le dernier sondage Ipsos-Sopra Steria pour Le Parisien/Aujourd’hui en France et Franceinfo dévoile que l’écart se resserre entre Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Éric Zemmour pour le second tour de la présidentielle.Le Président sortant y est crédité de 24% (-1,5%), Marine Le Pen et Éric Zemmour de 14%. La présidente du RN a chuté de trois points et l’ex-polémiste a progressé de deux points par rapport au mois de janvier.Parallèlement, Valérie Pécresse a +0,5%, atteignant les 16%."Candidats du passé"Toujours d’après le ministre de l’Intérieur, ces trois candidats sont "du passé".Et de conclure que "le Président de la République [réussit à] réconcilier une partie de la droite avec une partie de la gauche".

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

gérald darmanin, emmanuel macron, présidentielle française 2022, marine le pen, eric zemmour, valérie pécresse, pouvoir d'achat