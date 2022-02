https://fr.sputniknews.com/20220208/bruno-le-maire-appelle-leurope-a-ne-pas-se-laisser-entrainer-par-les-americains-sur-nord-stream-2-1055047726.html

Bruno Le Maire appelle l'Europe à ne pas se laisser "entraîner par les Américains" sur Nord Stream 2

Après que Joe Biden a menacé de "mettre fin" au gazoduc Nord Stream 2 en cas d’agression russe contre l’Ukraine, Bruno Le Maire a estimé que les Européens... 08.02.2022, Sputnik France

Lundi 7 février alors que Vladimir Poutine et Emmanuel Macron discutaient des questions de sécurité européenne à Moscou, Joe Biden a accueilli à la Maison-Blanche le chancelier allemand Olaf Scholz. Cependant, si le Président russe a souligné que Moscou cherchait "des compromis qui conviennent à chacun", son homologue américain a préféré la voie des ultimatums.Évoquant de nouveau la prétendue menace russe face à l’Ukraine, Joe Biden a menacé de "mettre fin" au gazoduc Nord Stream 2 qui doit relier la Russie à l'Allemagne. "Je vous promets que nous serons en mesure de le faire", a-t-il souligné.Une telle prise de position n’a pas été appréciée par Bruno Le Maire, pour qui "la seule voie est celle du dialogue". Selon lui, "les Américains n’auront pas à supporter les mêmes conséquences d’un conflit en Ukraine que les Européens, notamment du point de vue du prix de l’énergie".Les intérêts des EuropéensD’après le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, il faut pouvoir dire "aux alliés américains de la manière la plus claire" que les Européens ont des intérêts différents et que la voie qu’ils privilégient "n’est pas celle de l’affrontement, n’est pas celle de la menace mais celle du dialogue et de la désescalade".Berlin prend ses distancesQuant à Olaf Scholz, d’après CNN, sa visite à Washington a révélé "un fossé distinct" entre lui et Biden sur le sujet du pipeline. Si ce dernier a clairement indiqué que tout stopperait si "la Russie envahissait l'Ukraine", le nouveau chancelier a refusé de développer le sujet lors de la conférence de presse. Au micro de CNN, il a répété son engagement à rester aligné avec les États-Unis, mais encore une fois, il n'a pas clarifié ses intentions sur le Nord Stream 2.

