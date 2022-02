https://fr.sputniknews.com/20220208/premiers-cas-domicron-constates-chez-des-animaux-sauvages-1055054040.html

Premiers cas d’Omicron constatés chez des animaux sauvages

Des cerfs de Virginie du zoo de Staten Island à New York sont devenus les premiers animaux sauvages à être diagnostiqués avec Omicron, révèle une étude réalisée par des chercheurs de plusieurs universités et institutions américaines et publiée sur bioRxiv.Les scientifiques ont analysé les échantillons de sang prélevés chez 131 cerfs entre mi-décembre et fin janvier dernier. Il s’est avéré que près de 15% des animaux testés possédaient des anticorps contre le coronavirus SARS-CoV-2. Chez sept d’entre eux, le variant Omicron a pu être identifié.Selon les auteurs de l’étude, il est fort probable que les cerfs infectés par Omicron aient contracté d’autres souches du coronavirus précédemment, ce qui prouve la capacité de ce dernier à contourner efficacement le système de protection immunitaire.Les chercheurs ont également établi que les cerfs avaient attrapé la maladie de l’homme.Des cas répandusLes cerfs sont hautement sujets au coronavirus. Ainsi, en novembre dernier, un autre groupe de chercheurs a annoncé que 80% des cerfs testés entre décembre 2020 et janvier 2021 dans l’Iowa avaient été diagnostiqués avec le Covid-19.Depuis lors, des cas de Covid ont été enregistrés chez des cerfs dans une douzaine d’États américains. Le mécanisme précis de transmission du coronavirus de l’homme au cerf reste pour le moment non expliqué.Depuis le début de la pandémie, plusieurs espèces à l’échelle planétaire ont été infectées par le Covid, dont des visons d’élevage, des animaux de compagnie (chats, chiens et furets) ainsi que des animaux dans les zoos (tigres, lions, gorilles, couguars et loutres).

