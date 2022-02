https://fr.sputniknews.com/20220208/pres-de-12-milliard-deuros-quelques-resultats-economiques-de-la-venue-de-macron-en-ukraine-1055054677.html

Près de 1,2 milliard d’euros: quelques résultats économiques de la venue de Macron en Ukraine

Près de 1,2 milliard d’euros: quelques résultats économiques de la venue de Macron en Ukraine

Après ses pourparlers avec son homologue ukrainien à Kiev, Emmanuel Macron n’a parlé que très brièvement de la coopération économique avec l’Ukraine en... 08.02.2022, Sputnik France

Lors d'une conférence de presse à l’issue de leur rencontre dans la capitale ukrainienne ce mardi 8 février, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky ont mis des accents différents dans les discours officiels.Le Président français a consacré presque toute son intervention à sa vision de la crise ukrainienne et des actions qui pourraient être entreprises par tous les acteurs concernés pour stabiliser la situation et éviter une future escalade.Ce n’est qu’à la fin de son discours que le chef d’État français a évoqué la coopération économique entre Kiev et Paris, qui croit à la "résilience de l’économie ukrainienne".Selon M.Macron, cette aide financière devrait "montrer ainsi notre confiance dans l’économie ukrainienne", qui est un "gage de la stabilité de tout le pays".Livraisons françaises pour 1,2 milliard d’eurosLe Président ukrainien a fait plus attention au volet économique des relations franco-ukrainiennes.Il a indiqué que son pays poursuivrait la coopération avec Airbus concernant la création du transporteur aérien ukrainien, ainsi que la réalisation du projet de construction de navire de patrouille pour la police des frontières de l’Ukraine.Les autorités ukrainiennes sont également reconnaissantes au monde des affaires français pour sa participation à la reconstruction des infrastructures dans le sud-est du pays dont une installation d’épuration d’eau à Marioupol et la remise en état des voies d’eau à Popasnaïa. Il s’agit des parties des régions de Donetsk et de Lougansk contrôlées par Kiev.D’après M.Zelensky, l’aide financière de l’Europe pour un montant de 1,2 milliard d’euros représente une "mesure puissante pour notre stabilité économique".

