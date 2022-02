https://fr.sputniknews.com/20220208/ukraine-zemmour-accuse-les-etats-unis-de-provoquer-la-russie-1055043856.html

Ukraine: Zemmour accuse les États-Unis de provoquer la Russie

Ukraine: Zemmour accuse les États-Unis de provoquer la Russie

Invité du 7/9 de France Inter le 7 février, Éric Zemmour a défendu le droit de la Russie à sa sécurité, en plein renforcement de l’Otan vers l’Est de l’Europe et les accusations de la partie américaine contre la Russie de vouloir lancer une offensive en Ukraine.Le candidat a dénoncé la stratégie américaine qui consiste à "asservir l'Europe occidentale", et "séparer l'Allemagne et la France de la Russie"."Quand vous dites que les États-Unis ne s'occupent que de la Chine... oui, c'est leur adversaire privilégié. Et ils veulent nous embarquer d’ailleurs dans un conflit avec la Chine. Mais ils s’occupent aussi de l’Europe pour asservir l'Europe occidentale, qui ne demande que ça, c'est de la servitude volontaire; etpour trouver plus de désaccords avec la Russie pour séparer l'Allemagne et la France de la Russie. C'est la vieille thèse américaine écrite par (Zbigniew) Brzezinski, conseiller d’Obama et Jimmy Carter. C’est la constante de la politique américaine. Il ne faut pas qu’on marche dans ce panneau", a-t-il souligné.Pour lui, le Président russe est un patriote qui défend son pays légitimement.Visite "un peu tardive" de MacronConcernant la visite d’Emmanuel Macron en Russie, le candidat à la présidentielle 2022 a estimé que le Président "a raison d'y aller même si c'est un peu tard". Toutefois, il considère que "Poutine n'a pas confiance en lui", car il a "gâché de bonnes idées, Poutine à Versailles, ça avait de la gueule"."Emmanuel Macron a gâché ses chances avec la Russie, il a gâché de bonnes idées. Recevoir Vladimir Poutine à Versailles était une bonne initiative, mais comme d'habitude Emmanuel Macron a tout gâché parce qu'il fait tout et son contraire."Selon le candidat de Reconquête, "il faut un accord pacifié et pacifique et pour cela il y a une condition simple: s'engager à ce que l'Ukraine ne rentre jamais dans l'Otan".Macron tire le bilanAu lendemain de la rencontre à Moscou, le Président de la République a déclaré qu’il avait "obtenu qu'il n'y ait pas de dégradation et d'escalade", d’après les informations de BFM TV.Toutefois, si les deux dirigeants semblent d'accord sur l'idée d'une désescalade, M.Poutine a assuré que la Russie réagirait dans le cas où l'Ukraine rejoindrait l'Otan.

