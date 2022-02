https://fr.sputniknews.com/20220209/comment-prevenir-une-prochaine-pandemie-bill-gates-propose-des-solutions-1055056828.html

"Comment prévenir une prochaine pandémie": Bill Gates propose des solutions

Le milliardaire Bill Gates sortira dans quelques mois un livre décrivant comment faire en sorte que l’humanité "ne souffre plus jamais de quelque chose comme... 09.02.2022, Sputnik France

Après avoir mis en garde contre de futurs virus potentiellement plus dangereux que le Covid-19, Bill Gates s’apprête à sortir un livre s’intitulant "Comment prévenir la pandémie".Disant croire profondément que le Covid-19 peut être la dernière pandémie, le fondateur de Microsoft propose dans son ouvrage à sortir le 3 mai "des mesures spécifiques que nous pouvons prendre non seulement pour arrêter les futures pandémies, mais, ce faisant, pour fournir de meilleurs soins de santé à tous dans le monde".Et d’ajouter que, dans les pages de son livre, il retrace ses "conversations régulières avec des responsables de la santé publique comme Anthony Fauci et Tedros Adhanom Ghebreyesus", ainsi que sa vision sur les vaccins.Activités et prises de parole de Gates face au CovidCette annonce intervient trois semaines après que le milliardaire avait estimé que des pandémies plus létales que le Covid pourraient un jour frapper l’humanité. À cet égard il a appelé les gouvernements à investir plus de moyens dans la lutte contre le virus, ainsi que plus globalement dans la recherche médicale.Il s’agissait alors d’une énième prise de parole du fondateur de Microsoft concernant la pandémie depuis son éclatement.Le philanthrope avait fait de nombreuses prévisions sur la fin de la pandémie, dont l’automne 2021. L’arrivée du variant Omicron l’a poussé à se raviser et à repousser ce délai à la fin 2022. Dès février 2021, il avait pressenti qu’une troisième dose de vaccin serait nécessaire.En mai 2021, Bill Gates s’était par ailleurs prononcé contre la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid.Quant à ses activités face à la crise du Covid dans le monde, le milliardaire s’est investi dans la recherche de vaccins, par le biais de sa fondation. Celle-ci a encore annoncé investir 150 millions de dollars pour lutter contre les futures pandémies, le 19 janvier.

