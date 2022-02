https://fr.sputniknews.com/20220209/la-france-la-pologne-et-lallemagne-appellent-lotan-a-modifier-sa-strategie-de-dissuasion-1055059713.html

La France, la Pologne et l'Allemagne appellent l'Otan à modifier sa stratégie de dissuasion

La France, la Pologne et l'Allemagne appellent l'Otan à modifier sa stratégie de dissuasion

Unis pour "éviter une guerre en Europe", les dirigeants français, polonais et allemand ont exprimé leur soutien conjoint à la souveraineté ukrainienne et à la... 09.02.2022, Sputnik France

2022-02-09T12:57+0100

2022-02-09T12:57+0100

2022-02-09T12:57+0100

marine le pen

andrzej duda

emmanuel macron

olaf scholz

berlin

ukraine

international

russie

europe

otan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1055059686_0:27:3544:2021_1920x0_80_0_0_c8e52d28efae66c2fab120ab1e62b91f.jpg

L'Otan doit modifier sa stratégie de dissuasion et de défense dans le contexte de la crise ukrainienne, ont déclaré les dirigeants des pays du Triangle de Weimar lors d'une déclaration commune à l'issue des pourparlers à Berlin le 8 février.Les Présidents polonais et français, Andrzej Duda et Emmanuel Macron, ainsi que le chancelier allemand Olaf Scholz, ont conclu que l'Alliance doit continuellement ajuster sa stratégie en cas de nouvelle détérioration de la situation sécuritaire, en particulier dans la mise en œuvre du programme de présence avancée renforcée de l'Otan. Dans le cadre de ce dernier, l’organisation est censée créer des contingents militaires dans les pays baltes et en Europe de l'Est.Macron, Scholz et Duda ont exprimé leur volonté de participer aux pourparlers sur la sécurité, qui intéressent également la Russie. Ils ont déclaré qu'ils continueraient à consulter étroitement les partenaires européens et les alliés de l'Otan pour maintenir la paix et la sécurité.Macron prône un dialogue avec la RussieM.Macron a pour sa part appelé à des discussions sur la sécurité avec Moscou, afin de souligner l’inviolabilité des frontières de l’Europe. "Nous devons trouver ensemble les voies et moyens d’engager un dialogue exigeant avec la Russie", a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse commune, au lendemain des pourparlers avec Vladimir Poutine à Moscou."Les dirigeants du Triangle de Weimar ont exprimé leur soutien conjoint à la souveraineté ukrainienne, à la négociation dans le groupe Normandie et à la mise en œuvre des accords de Minsk", ont-ils indiqué.La prochaine réunion au format Normandie aura lieu le 10 février, a déclaré le porte-parole du Kremlin ce mercredi aux journalistes, ajoutant que les perspectives positives pour la Russie sur fond de crise ukrainienne pourraient être liées uniquement à la mise en œuvre des accords de Minsk.Macron, "petit télégraphiste de l'Otan"La candidate du Rassemblement national Marine Le Pen a critiqué ce mercredi sur Europe 1 le marathon diplomatique d’Emmanuel Macron dans le cadre de la crise ukrainienne. Selon elle, le chef de l'État l’a fait dans le costume d'un "petit télégraphiste de l'Otan".Pour Marine Le Pen, cette adhésion s'apparente à "une soumission stratégique, militaire. La France doit être une puissance d'équilibre, pour que sa voix porte". Quant aux relations avec la Russie, Le Pen a estimé qu’elles "sont extrêmement mauvaises depuis de nombreuses années".Elle a également jugé "catastrophique" le bilan de Macron sur la scène internationale.

berlin

ukraine

russie

europe

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Anna Dedkova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1045360492_0:0:372:371_100x100_80_0_0_e92cdeadfb140978d19acab6230c414d.jpg

Anna Dedkova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1045360492_0:0:372:371_100x100_80_0_0_e92cdeadfb140978d19acab6230c414d.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anna Dedkova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1045360492_0:0:372:371_100x100_80_0_0_e92cdeadfb140978d19acab6230c414d.jpg

marine le pen, andrzej duda, emmanuel macron, olaf scholz, berlin, ukraine, international, russie, europe, otan