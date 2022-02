https://fr.sputniknews.com/20220209/un-chien-sauve-son-maitre-handicape-de-la-noyade-1055063855.html

Un chien sauve son maître handicapé de la noyade

En Floride, un chien a aidé à sauver son maître handicapé tombé à l’eau de son fauteuil roulant. L’animal a attiré l’attention de passants qui se sont... 09.02.2022, Sputnik France

Une fois de plus, un compagnon à quatre pattes a sauvé la vie de son propriétaire. Un habitant de Floride de 81 ans, qui se déplace en fauteuil roulant, se promenait avec son chien près d’un lac à Port St. Lucie lorsque son fauteuil électrique a perdu de la traction, ce qui l'a fait glisser sur la berge et basculer dans l’eau, a indiqué la police dans un communiqué.Le vieil homme s’est mis à appeler à l'aide car il ne savait pas nager et avait du mal à rester à flot. Son chien a tout de suite senti qu’il était en difficulté et a commencé à aboyer bruyamment pour alerter des passants. Deux hommes se sont alors précipités vers le lac et ont alerté un officier de police, racontent les fonctionnaires sur la page Facebook de la police locale."Tout le monde l'aime"Les trois hommes ont réussi à remonter le handicapé sur la rive. Celui-ci a reçu des soins médicaux sur place avant de rentrer chez lui. Son fauteuil roulant étant endommagé après la chute, il a dû être accompagné."C'est un si bon chien. Tout le monde dans ce quartier l'aime", a confié le rescapé à la chaîne de télévision WPTV. Il a encore ajouté qu’il lui avait donné une friandise en récompense.Une empathie innéeDes chercheurs américains avaient cherché à comprendre ce qui incite les chiens à venir en aide aux humains, s’ils sont poussés par l’espoir d'obtenir de la nourriture ou parce qu’ils veulent vraiment faire du bien à leur propriétaire. Ils avaient conclu, dans une étude publiée en 2020, que ces animaux éprouvaient de l’empathie. Le fait de savoir que leur propriétaire est en détresse déclenche une motivation forte.

