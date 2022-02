https://fr.sputniknews.com/20220209/un-pan-de-mur-directement-enleve-dun-garage-car-il-a-ete-peint-par-banksy-1055060921.html

Un pan de mur directement enlevé d'un garage car il a été peint par Banksy

Un pan de mur directement enlevé d'un garage car il a été peint par Banksy

Plus de trois ans après son apparition à Port Talbot, ville industrielle du Pays de Galles, un célèbre graffiti de Banksy a été déplacé avec le mur du garage... 09.02.2022, Sputnik France

2022-02-09T13:56+0100

2022-02-09T13:56+0100

2022-02-09T13:56+0100

banksy

royaume-uni

art

graffiti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104395/50/1043955012_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_9b5d9a3c17139e724fa1fdc122f38f22.jpg

Parfois vandalisées, parfois vendues aux enchères à des sommes rondelettes, les œuvres de Banksy intéressent le public non seulement par le message qu’elles portent mais aussi par leur destin. Le dernier exemple en date, son Season's Greetings, dessiné en décembre 2018 sur le mur d’un garage de la ville britannique de Port Talbot.Le graffiti porte sur plusieurs sujets, dont l'innocence de l'enfance, la décadence industrielle ainsi que la pollution de l'air. Elle représente un enfant qui attrape ce qui semble être des flocons de neige avec sa langue. Cependant, la suite de l'image sur un autre mur révèle la vraie nature de ces flocons de neige: ce sont des cendres qui volent à partir d’une poubelle en feu.Peu de temps après l’apparition du graffiti, le propriétaire du garage l’a vendu à un marchand d'art de l'Essex, John Brandler. Ce dernier avait alors déclaré qu'il pourrait rester trois ans mais qu'il serait ensuite déplacé pour être conservé dans un ancien poste de police.Mardi 8 février, une grue est arrivée pour enlever finalement la partie du mur avec l’œuvre d’art.Des habitants tristesBien que le propriétaire du graffiti insiste sur son intention de le sauver des vandales, plusieurs habitants de la ville ont été attristés par le fait qu’ils ne le verront plus.En effet, selon le quotidien, l'année dernière, M.Brandler a proposé aux autorités de Port Talbot de garder le graffiti moyennant près de 120.000 euros par an, ce que le conseil local a refusé de faire.Début janvier, Wales Online a écrit sur un homme ayant tenté de détruire le graffiti. Selon des témoins, il avait alors crié "C'est pour nous. Ils essaient de l'enlever. Un homme riche le possède".Banksy n'aime pas se vendreIl semble pourtant que l’artiste n’apprécie pas trop lorsque ses œuvres sont vendues. Ainsi, en octobre 2018, lors de la vente aux enchères chez Sotheby's de sa "Petite Fille au ballon", l’œuvre s'est autodétruite après qu’elle a été vendue pour près d’un million de livres sterling.Peu de temps après que le marteau ait conclu la transaction, la toile a soudainement glissé dans une déchiqueteuse installée dans le cadre. Banksy a ensuite déclaré avoir installé en secret une déchiqueteuse dans le tableau "au cas où il serait vendu aux enchères".

royaume-uni

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

banksy, royaume-uni, art, graffiti