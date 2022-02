https://fr.sputniknews.com/20220210/ou-en-est-paris-dans-le-nouveau-classement-des-villes-les-plus-embouteillees-1055075401.html

Où en est Paris dans le nouveau classement des villes les plus embouteillées?

Où en est Paris dans le nouveau classement des villes les plus embouteillées?

La capitale française a progressé par rapport à l’an dernier dans l’indice de TomTom sur la congestion urbaine, mais son agglomération reste la plus... 10.02.2022, Sputnik France

2022-02-10T10:01+0100

2022-02-10T10:01+0100

2022-02-10T10:01+0100

france

embouteillage

paris

bouchon

anne hidalgo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0d/1053909404_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_ff810c1e4442ed16d2f00af62a1b510e.jpg

Paris et Marseille se sont retrouvées parmi les 50 villes les plus embouteillées du monde, révèle TomTom, éditeur de logiciels et fabricant de GPS, le 9 février. Cet indice annuel a compris 404 villes de 58 pays, indiquant le nombre d’heures que leurs habitants passent dans les bouchons, ainsi que la pollution liée au trafic.Bien que la capitale française soit passée de la 42e place à la 37e dans cette 11e édition du classement, son agglomération reste la région la plus embouteillée de France. Marseille s’est positionnée à la 42e et Toulon à la 57e.Par rapport à l’année 2019, avant la pandémie, Paris a réduit sa congestion de 8 points, ce qui relève de l’une des meilleures performances enregistrées par l’indice de TomTom.En 2021, les automobilistes de l’agglomération parisienne ont perdu 144 heures, soit six jours, dans les embouteillages. Cela représente 20 heures de moins qu’en 2019, avant la pandémie. Or, en 2020, 133h avaient tout de même été perdues dans les bouchons dans cette région.Se penchant sur la vitesse moyenne des automobilistes, à Paris, elle était de 39,3 km/h en 2021, bien que la limitation en vigueur depuis le mois de septembre soit de 30km/h."Zone apaisée" à ParisSur fond de congestion élevée dans l’agglomération parisienne, la maire de Paris Anne Hidalgo a annoncé au printemps 2021 vouloir faire de son centre historique une "zone apaisée", se donnant pour objectif de mettre en place en 2022 le projet de Zone à trafic limité (ZTL), déjà en œuvre dans nombre de villes européennes.Quid des autres villes françaises?Au total, TomTom a pris en compte 25 villes françaises pour son étude annuelle. Outre Marseille, cinq autres ont vu leur congestion urbaine se dégrader depuis 2019.Ainsi, à Montpellier et à Brest le trafic a augmenté de 4%, à Orléans de 5%, à Avignon de 6%, alors que dans la ville de l’ancien Premier ministre Édouard Philippe, Le Havre, ce chiffre s’est dégradé de 10%.Que faire face aux bouchons?TomTom suggère quelques solutions pour lutter contre la congestion urbaine. Pour ce fabricant de GPS, l’élargissement constant des infrastructures routières dégrade la situation en incitant davantage d’automobilistes à prendre la route.

france

paris

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1055063648_0:0:853:854_100x100_80_0_0_da3fc76c55d2bfe2e3a4586dada595d0.jpg

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1055063648_0:0:853:854_100x100_80_0_0_da3fc76c55d2bfe2e3a4586dada595d0.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1055063648_0:0:853:854_100x100_80_0_0_da3fc76c55d2bfe2e3a4586dada595d0.jpg

france, embouteillage, paris, bouchon, anne hidalgo