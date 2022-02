https://fr.sputniknews.com/20220211/il-pleut-des-poissons-dans-le-jardin-dun-breton-un-phenomene-pas-si-rare-1055099298.html

Il "pleut" des poissons dans le jardin d’un Breton, un phénomène pas si rare

Il "pleut" des poissons dans le jardin d’un Breton, un phénomène pas si rare

En plus de la pluie ordinaire que connaît assez bien la région, la Bretagne a essuyé début février des précipitations inhabituelles sous la forme de poissons... 11.02.2022

2022-02-11T19:51+0100

2022-02-11T19:51+0100

2022-02-11T19:52+0100

Il n’y a pas que la neige, la pluie ou la grêle qui puissent tomber du ciel. De drôles de précipitations ont assailli la maison d’un habitant de Plœmeur, dans le Morbihan, qui a eu la surprise de découvrir le 3 février un grand nombre de poissons, tombés dans son jardin, relate le 7 février Ouest-France.Étonné, l’homme s’est longuement interrogé sur ce phénomène. Cependant, il s’avère qu’il n’y a rien de mystérieux dans cette histoire et qu'il n'était en rien question de poissons volants.Guillaume Woznica, spécialiste météo de LCI, a expliqué à la chaîne TF1 que ces événements se produisent «de temps en temps sur nos côtes».Aspirés par une «tornade»Ainsi, de faibles précipitations ont frappé la Bretagne le 3 février, provoquant cette retombée de poissons.Des poissons peuvent ainsi être piégés dans ces tourbillons puis dans les courants d’altitude, avant de se retrouver dans les nuages.Ce qui est plus curieux dans cette histoire, c’est que, d’après le météorologue, «il faut remonter au week-end du 8 janvier pour retrouver une météo agitée dans la région».Selon lui, la pêche retrouvée dans ce jardin breton pourrait provenir de loin et avoir voyagé «sur plusieurs centaines de kilomètres dans les courants qui circulent en altitude».Un phénomène déjà observéFin décembre, ce phénomène d’averse de poissons a été observé dans une ville du Texas, aux États-Unis. Certains spécimens mesuraient jusqu’à 15 centimètres.Dans un article publié sur son site, National Geographic relate que ces courants d'air, des vents très forts, sont plus puissants que les trombes marines et peuvent capturer et emporter des animaux plus gros, notamment des oiseaux, des chauves-souris, des grenouilles ou des serpents.

