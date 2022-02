https://fr.sputniknews.com/20220212/la-russie-detecte-un-sous-marin-nucleaire-americain-dans-ses-eaux-territoriales--1055117926.html

La Russie détecte un sous-marin nucléaire américain dans ses eaux territoriales

Le ministère russe de la Défense a annoncé avoir repéré un sous-marin nucléaire américain de la classe Virginia dans les eaux territoriales russes. Une frégate... 12.02.2022, Sputnik France

Un sous-marin nucléaire américain de la classe Virginia a été détecté dans les eaux territoriales russes, près d'Ouroup, une île inhabitée de l'archipel des Kouriles, a annoncé ce samedi 12 février le ministère russe de la Défense. L'équipage du sous-marin a reçu un message en russe et en anglais en mode de communication sous-marine: "Vous êtes dans les eaux territoriales de la Russie. Faites surface immédiatement!". Les sous-mariniers américains ont ignoré cette demande, précise la Défense russe.Une frégate russe utilise "des moyens appropriés"Le sous-marin américain a utilisé un simulateur automoteur pour se dédoubler sur les radars et les dispositifs de contrôle acoustique avant de quitter les eaux territoriales russes à vitesse maximale, précise le ministère.Les navires de la Flotte du Pacifique poursuivent leurs exercices habituels et contrôlent l'environnement sous-marin pour prévenir les violations de la frontière étatique, a conclu la Défense russe.La Russie remet une note à l'attaché militaire USLe ministère de la Défense, qui considère que les actions provocatrices du sous-marin ont créé une menace pour la sécurité de la Russie, a convoqué l'attaché militaire de l'ambassade des États-Unis à Moscou suite à l'incident. L'attaché militaire américain s'est vu remettre une note indiquant que cet incident constituait une violation flagrante des normes du droit international.

