https://fr.sputniknews.com/20220213/un-implant-russe-permet-a-un-singe-de-retrouver-la-vue--photos-1055107464.html

Un implant russe permet à un singe de retrouver la vue – photos

Un implant russe permet à un singe de retrouver la vue – photos

Un implant élaboré dans le but de redonner la vision à des millions d’aveugles a été implanté dans le cerveau d'un singe en Russie, début 2022. Ainsi, la... 13.02.2022, Sputnik France

2022-02-13T11:54+0100

2022-02-13T11:54+0100

2022-02-13T11:54+0100

russie

étude

recherches

singes

coopération scientifique

vision

technologies

cerveau

médecine

essais

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1055108854_5:0:2860:1606_1920x0_80_0_0_e13bdbf07b2da8fb633e06ae080f75ca.png

Des scientifiques russes ont réussi à implanter un implant cortical visuel dans le cerveau d’un singe. L’animal va bien après cette opération insolite, ce qui donne l’espoir que cette technique pourra aider des millions de personnes, non seulement en Russie mais partout dans le monde. Le directeur du laboratoire Sensor-Tech, Denis Koulechov, a raconté à Sputnik quelles seront les étapes suivantes pour que le dispositif puisse être testé sur des volontaires dès 2024.Il n'existe pas de remède, de thérapie ou d'opération qui permettrait à une personne non voyante de voir à nouveau, rappelle Denis Koulechov, et les scientifiques se battent contre cela depuis des années, en essayant la génétique et les greffes.De quoi s’agit-il?Ce neuro-implant russe a été mis au point par le laboratoires Sensor-Tech avec le soutien de la charitable Fondation So-Edinenie, et grâce aux efforts conjoints de médecins, d'ingénieurs et de scientifiques. Le projet baptisé ELVIS, soit l’abréviation d’ELectronic VISion consiste en un développement biomédical qui consolide le savoir-faire scientifique des meilleurs spécialistes russes.Ainsi, ELVIS permet littéralement de "connecter" des caméras au cerveau et de lui transmettre des images directement, sans l'aide des yeux. Il est basé sur la technique de l'implant cortical, qui permet de reproduire littéralement l'image transmise par la caméra dans le cerveau au moyen d'impulsions électriques. Cela permet à une personne de voir le monde qui l’entoure.De quelle vision bénéficieront les aveugles grâce à cela?La vision que les gens pourront regagner grâce à cette technique dans le futur est très différente de celle que des personnes auront perdue.Il ajoute qu’ainsi, en utilisant des centaines de stimulations de ce type, il serait possible de "dessiner" des images dans le cerveau d’une personne.Il explique que le cerveau ajoute généralement les couleurs par lui-même, sur la base de l'expérience vécue.Quand sera-ce le tour des humains?Les essais précliniques, ceux sur les animaux, permettront aux scientifiques de tester l'implant et d'évaluer la biocompatibilité du tissu cérébral et des composants d'ELVIS, de s'exercer à la pose des électrodes et, éventuellement, de préparer des dizaines de singes pour l'opération. Celle-ci aura lieu dans les deux prochaines années et permettra d'estimer la capacité d’adaptation à la vision électronique des animaux.Denis Koulechov a expliqué que la phase active de leurs recherches avait commencé en 2019, "puis notre mécène, la Fondation So-Edinenie, qui soutient les sourds et les aveugles en Russie, s’est présenté comme porte-drapeau en matière de soutien financier et organisationnel, et a rendu possible la réalisation de ce projet en Russie".Il n'est pas possible de tout tester en un seul essai, mais la première expérience a déjà donné beaucoup d'informations, ajoute le scientifique. Il a précisé que choisir un babouin a été très important, parce que "c'est un singe assez grand et que concernant la structure du crâne et du cerveau, il y avait beaucoup de choses que nous devions tester. Et à partir de maintenant, peut-être que nous allons changer, mais ce n'est pas sûr".Tout le monde ne pourra pas en profiterInterrogé pour savoir si cette technique pourrait aider tous ceux qui ont perdu la vue, Denis Koulechov a expliqué qu’ils existaient des contre-indications et que cela évinçait une grande partie des gens, même déjà parmi des volontaires qui voudraient participer aux essais cliniques.Il y a plus de 39 millions de personnes aveugles dans le monde et environ 300.000 en Russie. L'implant ELVIS pourrait rendre la vue à au moins 20% d'entre eux, selon les estimations des scientifiques russes."Parmi toutes les personnes, les enfants, malheureusement, ne pourront pas être opérés, et cela représente un nombre important de patients. De nombreux aveugles, bien que proches de perdre complètement la vue, n'en sont pas encore là. Certains sont aveugles de naissance. Nous pensons qu'un tel implant serait également utile pour les personnes aveugles de naissance, mais cela nécessiterait davantage d'expérimentations et de tests. Et si vous prenez la catégorie des aveugles, il y a beaucoup de personnes âgées et elles ont beaucoup de maladies chroniques", énumère le directeur du laboratoire Sensor-Tech.Y a-t-il des projets pareils dans d'autres pays?Il ajoute que l’équipe russe est en contact permanent avec ses collègues étrangers et leur a déjà parlé du projet.Il résume que sur le site de leur laboratoire, il existe un formulaire à remplir par ceux qui voudraient prendre part aux essais cliniques. Selon lui, plusieurs personnes d’autres pays ont aussi déjà laissé des messages et montré leur intérêt face à cette technique russe.

russie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Julia Belyakova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103726/77/1037267737_0:0:960:960_100x100_80_0_0_3cf4fba2c2dd187c6a5015fdc93bd405.jpg

russie, étude, recherches, singes, coopération scientifique, vision, technologies, cerveau, médecine, essais, aveugles, non-voyants, yeux, vues