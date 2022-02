https://fr.sputniknews.com/20220214/une-alternative-ecologique-au-plastique-creee-par-des-chercheurs-chinois-1055142299.html

Une alternative écologique au plastique créée par des chercheurs chinois

À base de protéines, facile à concevoir, biodégradable et biocompatible: ce plastique écologique possédant des propriétés hémostatiques a été inventé par des... 14.02.2022, Sputnik France

Chaque année, des tonnes de plastique représentent un danger pour la nature et la santé.Une équipe de chercheurs chinois a proposé une alternative à cela, selon leur étude publiée fin janvier dans la revue Angewandte Chemie.Ils ont mis au point une nouvelle méthode de production de plastique à base de protéines, facilement transformable, biodégradable, biocompatible et présentant de hautes propriétés mécaniques.Pour le produire, il faut utiliser comme matières deux protéines structurelles, riches en lysine.Tout d’abord, les protéines sont extraites à l'aide de systèmes microbiens. Puis elles sont purifiées et réticulées chimiquement à des dérivés de polyéthylène glycol via des groupes latéraux de lysine. La rigidité du bioplastique peut être ajustée en ajoutant différentes quantités de polyéthylène glycol.Le résultat est un bioplastique solide, transparent et résistant aux solvants.Il a une haute résistance mécanique à température ambiante, dans toutes les formes souhaitées, sans produits chimiques toxiques ni étapes de traitement complexes telles que la liquéfaction, l'extrusion ou le moulage par soufflage. Cependant, il y a un défaut à éliminer: il gonfle dans l'eau.Les avantagesD’après l’étude chinoise, ce nouveau bioplastique non toxique peut être utilisé dans la fabrication des jouets, qui peuvent ensuite être teintés avec des colorants alimentaires.Parmi d’autres avantages est à noter la possibilité de l’utiliser pour sceller des plaies grâce à ses effets hémostatiques.

