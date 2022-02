Voici des moyens simples pour réduire son envie de sucre

https://fr.sputniknews.com/20220215/voici-des-moyens-simples-pour-reduire-son-envie-de-sucre-1055166651.html

Après avoir terminé de manger vous avez tout de suite envie d'un morceau de gâteau au chocolat? Les nutritionnistes ont nommé les produits qui réduisent les... 15.02.2022, Sputnik France

Les envies de sucre sont bien plus courantes que vous ne le pensez, surtout avec celui ajouté aux aliments industriels. Un rapport de Frontiers in Psychiatry a examiné les différentes façons dont cette consommation a potentiellement changé la façon dont le cerveau envoie des signaux au corps.Les experts ont expliqué au magazine Eat This, Not That! que le désir de manger des sucreries peut apparaître en raison de la malnutrition et d'un grand nombre d'aliments de commodité.La nutritionniste Amy Goodson a noté que l'une des conditions pour réduire la consommation de sucre était un petit-déjeuner copieux et sain. Elle a suggéré de commencer la journée avec une omelette aux légumes, des toasts de grains entiers ou encore des flocons d'avoine avec des fruits et des noix.Pour les petits creuxPour grignoter tout au long de la journée, Mme Goodson conseille de choisir des aliments riches en fibres et en protéines. Parmi eux: le fromage et les fruits, le yaourt et les baies, le bœuf séché, les barres granola et même un morceau de pain grillé au beurre de cacahuète riche en fibres.Selon la nutritionniste, le grignotage est important car lorsque vous avez très faim vous pouvez avoir envie de manger des sucreries pour augmenter votre glycémie.Si les envies persistent même après des repas copieux et sains, elle suggère de manger quelques pruneaux. Elle a ajouté que le sucre pouvait augmenter les niveaux de sérotonine et qu’il était donc important de trouver d'autres moyens de maintenir cette hormone à un niveau élevé.À côté de l’alimentationL'exercice physique, le soleil et les promenades en plein air peuvent également contribuer à régler le problème.La nutritionniste Lauren Manaker a recommandé de faire attention au sommeil, car la fatigue peut déclencher des envies de manger du sucre. Elle a noté qu’il faut dormir de sept à huit heures par jour.D’après Mme Manaker, auteure du livre The Sports Nutrition Playbook, le corps a parfois besoin de sucre lorsqu'il manque de magnésium.

